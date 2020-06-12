Киев заявил о юридической никчёмности минских соглашений, признав их пользу

https://static.news.ru/photo/f16b5480-accb-11ea-8029-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Украина считает минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе юридически никчёмными, заявил вице-премьер Алексей Резников. Однако Киев, по его словам, заинтересован в минском процессе как площадке, которая может содействовать завершению конфликта в Донбассе.

Последние даты, которые там записаны, — это 2015 год. То есть, условно говоря, 31 декабря 2015 года «Минск» завершился. [Но ради таких вопросов] как взаимное освобождение удерживаемых лиц, уже стоит оставлять эту трехстороннюю Контактную группу в Минске, поскольку другой площадки контакта с РФ при посредничестве ОБСЕ у нас пока что, к сожалению, нет, — сказал он в ходе онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности.

В 2015 году в результате переговоров Владимира Путина с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и Петром Порошенко были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё вошли представители Украины, ОБСЕ и России.

Последнее заседание Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, проходившее 10 июня в режиме видеоконференции, прервалось по техническим причинам. Продолжить обсуждение гуманитарных и экономических вопросов было решено 15 июня.

На этом заседании впервые к работе Контактной группы Киев привлёк переселенцев из Донбасса, покинувших регион после начала конфликта 2014 года и проживающих ныне на подконтрольной Киеву территории. Их вовлечение раскритиковал полпред РФ Борис Грызлов. По его мнению, эта инициатива свидетельствует об отсутствии у украинской стороны реальной готовности конструктивно выполнять минские договоренности.

При этом украинская сторона ссылается на то, что в Минских договорённостях есть условия, по которым Киев обязан согласовать ряд законодательных актов с представителями территорий. Киев лидеров самопровозглашённых ДНР и ЛНР таковыми не считает. Власти Украины не раз заявляли, что готовы вести диалог лишь с жителями Донбасса, которые не являются участниками войны, писал NEWS.ru.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР) на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается силовыми методами установить контроль над территориями.