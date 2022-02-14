Киев пугает Ближний Восток продовольственным кризисом

Израиль может лишиться части аграрного импорта в случае вооружённого конфликта на Украине. С таким предупреждением выступила замминистра иностранных дел республики Эмине Джапарова в ходе своего рабочего визита в еврейское государство. Такое развитие событий, по её словам, обещает сократить запасы хлеба вдвое. Впрочем, это не единственное, чем ситуация опасна для израильтян: есть опасения, что США могут потребовать от союзника ввести санкции против России. Это ударит по оперативной свободе Армии обороны (ЦАХАЛ) в Сирии.

Потенциальная вооружённая конфронтация Украины с российской стороной нанесёт удар прежде всего по поставкам зерна в Израиль, заявила Джапарова, подчеркнув, что ближневосточная страна «пострадает напрямую».

Сократите свои запасы хлеба вдвое, чтобы понять, как это повлияет на Израиль, — отметила она.

Высказывания прозвучали после переговоров Джапаровой с главой МИД еврейского государства Яиром Лапидом в Иерусалиме. Её поездка проходила на фоне обострившейся ситуации вокруг Украины и была посвящена, вероятно, этому вопросу. Среди международных игроков, которые приняли решение о срочной эвакуации своих граждан, оказался и Израиль.

В минувшие выходные премьер-министр Нафтали Беннет провёл обсуждение ситуации вокруг Украины с Лапидом, офицерами Службы общей безопасности (ШАБАК) и членами Совета национальной безопасности. По итогам еврейское государство перевело дипломатическое ведомство в режим ЧП и призвало своих граждан немедленно покинуть «зону риска». Работу посольства Израиля в Киеве было решено оптимизировать: в столице останутся только посол и некоторые дипломаты. Штат дипмиссии будет усилен тремя дополнительными сотрудниками, которые будут работать над вопросами, связанными с выездом израильтян. Власти допускают, что израильское посольство в перспективе может быть перенесено во Львов.

Продовольственный кризис

Киев за последние годы стал крупным игроком на рынке продовольствия. Если говорить об Израиле, то украинские поставки — это примерно 50% потребления зерна и других злаковых. Суммарный объём аграрного импорта из бывшей советской республики составляет здесь более $400 млн ежегодно. И пищевая промышленность, и животноводство, и молочная индустрия Израиля находятся в тотальной зависимости от Киева.

Удар по Украине отразится на этих отраслях, а затем и на израильтянах — точнее, содержимом наших тарелок, чашек и карманов, — пишет обозреватель Шимон Бриман.

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Кроме того, не стоит забывать, что украинское зерно покрывает 24% потребностей Египта и представляет собой половину всего зерна, получаемого Ливаном.

Египет сильно пострадает, если между Россией и Украиной разразится война, — говорит член зернового управления Каирской торговой палаты Хишам Абулдахаб. — Большая часть нашего импорта пшеницы поступает из этих двух стран.

Нарушение поставок ударит по продовольственной стабильности этих игроков арабского мира. Не исключено, что такая ситуация приведёт к социальным проблемам, которые, в свою очередь, могут обернуться радикализацией наиболее уязвимых к этому групп населения.

Более того, в Израиле есть опасения, что потенциальная конфронтация может подорвать вывоз не только агропродукции, но и металлургии с Украины, потому что основные порты — Одесса и Мариуполь — находятся, по этим оценкам, в зоне риска.

Пожар на Ближнем Востоке

Израиль долгое время пытается балансировать между Россией и Западом. С одной стороны, США являются для него крупнейшим союзником. С другой — именно от отношений с российской стороной зависит то, насколько свободно авиация ЦАХАЛ будет чувствовать себя в сирийском небе. На территории Сирии и Ливана израильская армия пытается предотвратить закрепление сил, предположительно, лояльных Ирану, и разорвать цепочки оружейных поставок.

Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Источники Breaking Defense сообщают , что в израильском Министерстве обороны на закрытых брифингах стали выражать опасения, что в случае потенциальной конфронтации на Украине администрация президента Джо Байдена может потребовать от ближневосточного союзника ввести санкции против России и разорвать важные каналы связи. Это лишит ЦАХАЛ оперативной свободы в Сирии, опасаются военные высокого ранга.

Более того, глава Иерусалимского института стратегии и безопасности (JISS) Эфраим Инбар замечает , что иранская сторона внимательно следит за событиями на Украине и, вероятно, воспользуется ситуацией, чтобы затянуть или согласовать более удобные для себя условия на переговорах в Вене о восстановлении ядерной сделки.

Тегеран, уже убеждённый в слабости Америки, получает ещё большую свободу действий и может сильнее медлить, пока не будет предложено желаемое им соглашение, — пишет аналитик.

С учётом того, что Министерство иностранных дел Ирана уже сформировало специальный штаб для мониторинга ситуации на Украине, эти доводы могут иметь под собой основания. Только в этом случае, предупреждает Инбар, Израиль будет действовать против ядерной инфраструктуры Исламской Республики самостоятельно, что разожжёт пожар на Ближнем Востоке.