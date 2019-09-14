https://static.news.ru/photo/aa2485d8-d6f7-11e9-aae6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жители ряда районов в Луганской народной республике остались без воды из-за аварии на украинском водопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия ЛНР «Лугансквода».

Как сообщает ТАСС , из-за снижения давления в Петровском магистральном водопроводе 14 сентября насосная станция прекратила свою работу. В результате была остановлена подача воды в сёла Славяносербского района. На предприятии «Лугансквода» заверили, что для жителей будет организован подвоз воды. Что касается Луганска, то там воду начнут подавать согласно составленному расписанию.

По предварительным данным, подачу возобновят после того, как устранят причину аварии. Восстановительные работы на водопроводе стартуют сразу же после получения согласований с Совместным центром по контролю и координации режима прекращения огня и Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.

Ранее News.ru писал, что коммунальная авария оставила без холодного водоснабжения жителей трёх кубанских городов: Геленджика, Крымска и Новороссийска. Она произошла из-за прорыва на участке магистрального водовода между хуторами Плавненский и Новотроицкий.