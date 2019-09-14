Жители ряда районов в Луганской народной республике остались без воды из-за аварии на украинском водопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия ЛНР «Лугансквода».
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По предварительным данным, подачу возобновят после того, как устранят причину аварии. Восстановительные работы на водопроводе стартуют сразу же после получения согласований с Совместным центром по контролю и координации режима прекращения огня и Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.
Ранее News.ru писал, что коммунальная авария оставила без холодного водоснабжения жителей трёх кубанских городов: Геленджика, Крымска и Новороссийска. Она произошла из-за прорыва на участке магистрального водовода между хуторами Плавненский и Новотроицкий.