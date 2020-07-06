Киев не видит угроз со стороны ДНР и ЛНР

https://static.news.ru/photo/d011c192-bfc8-11ea-b3e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Угрозы создания ударных частей самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками нет. Об этом заявил командующий операцией объединённых сил ВС Украины Сергей Наев.

Ситуация на данный момент не носит угрозы создания ударных формирований, — цитирует его РИА Новости.

Наев добавил, что, несмотря на это, боеспособность украинской армии на границе с Донбассом усилили. Кроме того, она регулярно проводит учения, отрабатывая в том числе сценарии отбивания атак с разных направлений.

Ранее глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить обстрелы, которые ведут украинские силовики. По его словам, в противном случае в ЛНР опять введут режим полной боевой готовности. Пасечник отметил, что две недели, пока в республике действовал такой режим, на линии разграничения было тихо. Однако 19 июня в результате обстрелов погиб один мирный житель ЛНР и трое получили ранения, писал NEWS.ru.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашённых ЛНР и ДНР, заявивших о своей независимости после госпереворота в стране. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.