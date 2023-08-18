Киев нарвался на жесткую критику ООН после атаки дрона ВСУ в Москве В ООН осудили попытку ВСУ ударить по инфраструктуре в Москве при помощи БПЛА

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ООН решительно осуждает попытки Вооруженных сил Украины поразить гражданскую инфраструктуру в Москве при помощи беспилотников, сообщил спикер генсека международной организации Стефан Дюжаррик. По его словам, которые приводит ТАСС, в ООН продолжают настаивать на прекращении боевых действий.

Мы не хотим видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру и хотим, чтобы этот конфликт закончился, — сказал Дюжаррик.

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли очередную попытку нанести удар по российской столице с применением дрона-камикадзе. Инцидент произошел рано утром. Как уточняли в Министерстве обороны РФ, аппарат не достиг цели. Его нейтрализовали при помощи средств ПВО. Дрон изменил траекторию и рухнул на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной в Москве.

Позднее появились кадры с места крушения беспилотника. Дрон рухнул в районе бизнес-центра «Москва-Сити». В результате инцидента была частично повреждена крыша восьмого павильона «Экспоцентра».

Предыдущая атака беспилотных летательных аппаратов на деловой центр «Москва-Сити» была 30 июля. Тогда мэр города Сергей Собянин заявлял, что в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра.