Социальное напряжение, вызванное карантинами по всему миру, начинает выплёскиваться наружу. Во Франции отмечают рост числа беспорядков, поджогов и вандализма на фоне усталости населения от режима самоизоляции. В Южной Африке, чтобы предупредить кровавые бунты, на улицах разместили военных. Власти встают перед непростым выбором: снимать ограничительные меры, рискуя спровоцировать вторую волну заражения, или столкнуться с перспективой восстаний.

До сих пор столкновения с полицией и насильственный разгон «антивирусных» протестов отмечались в основном в бедных странах Африки и Азии, но на этой неделе огонь беспорядков перекинулся во Францию. Уже несколько ночей подряд французы жгут машины и покрышки, бьют стёкла и портят общественное имущество.

Поводом к началу беспорядков, предположительно, послужил инцидент с участием полицейских в коммуне Вильнёв-ла-Гаренн на севере Парижа. Молодой мотоциклист был ранен после того, как столкнулся с полицейской машиной. Стражей порядка обвиняют в том, что они специально открыли дверь, когда он проезжал мимо. После этого группы молодых людей начали устраивать беспорядки по всей Франции с лозунгом «за Вильнёв-ла-Гаренн». Одним из последних инцидентов стал поджог школы на северо-западе Парижа, частично уничтоживший здание.

Хотя акты вандализма были спровоцированы единичным инцидентом, очевидно, что напряжение в беднейших кварталах французской столицы копилось давно и только ждало повода, чтобы выйти наружу. Режим самоизоляции лишил многих их жителей заработка и особенно сильно ударил по молодёжи, которая и раньше страдала от высокой безработицы.

Gao Jing /Global Look Press

В той или иной форме митинги против карантина проходят во многих странах мира, в том числе в США, Швеции, Бразилии и Израиле. Во вторник, 22 апреля, к ним присоединилась Грузия, где недовольные фермеры перекрыли дорогу из Марнеули в поселок Шулавери. Они требовали от правительства ослабить ограничительные меры, из-за которых они не могут собирать и продавать свой урожай.

В более бедных странах больше и потенциал кровавых бунтов, поэтому, например, власти Южной Африки заблаговременно разместили на улицах военных. По указу президента Сирила Рамафосы, были мобилизованы более 70 000 солдат, хотя неясно, сколько из них бросят на подавление потенциальных восстаний. Скорее всего, это мера запугивания, так как власти начинают ощущать растущее социальное напряжение.

Мы уже замечаем скачок в статистике по ограблениям, мародёрству, вандализму, — рассказал The Guardian научный сотрудник Института проблем безопасности в Претории Гарет Ньюхэм. — И дальше будет только хуже из-за отчаяния, голода и уже перегруженной полиции. Размещение солдат на улицах будет иметь психологический эффект, но, учитывая, что военных не тренировали сдерживать общественные беспорядки, существует большой риск того, что они будут ранить и убивать людей.

Власти Филиппин, между тем, совершенно открыто заявляют: да, полиция будет стрелять на поражение во всех нарушителей порядка. В начале апреля в крупнейшей трущобе Манилы вспыхнули протесты с требованием накормить её голодающих обителей.

Мой приказ полиции и военным таков: если кто-то создаёт проблемы и ставит под угрозу жизнь работников здравоохранения, застрелите их, — ответил на требования протестующих президент Филиппин Родриго Дутерте.

Хотя перспектива народных восстаний маячит главным образом перед бедными странами, в США и Европе тоже учитывают эту угрозу. Так, несмотря на то, что Америка продолжает лидировать по количеству заражённых и умерших от COVID-19, в пятницу, 24 апреля, штат Джорджия собирается начать ослаблять ограничения. Скорее всего, вскоре за ней последуют и другие штаты. Кроме того, авиационный гигант Boeing частично восстановил производство в понедельник, 20 апреля.

Как коммерческие компании, так и руководство государств сегодня вынуждены выбирать между разорением и угрозой заражения. Последние новости свидетельствуют, что жёсткий карантин в большинстве стран мира достиг предельной точки эффективности. Врачи и специалисты считают, что снимать его слишком рано, но ещё несколько месяцев в таком же режиме не выдержат ни экономики государств, ни простые люди, уставшие от безделья, безденежья, изоляции и неопределённости. Угроза бунтов вынудит правительства активнее искать способы ослабления карантинного режима.