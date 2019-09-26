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Власти провинции Новая Шотландия в Канаде обсуждают законопроект о полном запрете одноразовых пакетов на своей территории.

Региональный министр по защите окружающей среды Гордон Уилсон не сомневается в том, что документ будет принят и это изменит повседневную жизнь местного населения, как и в некоторых других регионах страны, где такой запрет уже введён. В дальнейшем ограничение коснётся также одноразовой пластиковой посуды, включая трубочки для напитков, передаёт CTV .

Как писал News.ru ранее, поэтапное ограничение на реализацию полиэтиленовых пакетов вводится в Казахстане. Первым шагом стал запрет на их бесплатную выдачу покупателям в магазинах.