Власти провинции Новая Шотландия в Канаде обсуждают законопроект о полном запрете одноразовых пакетов на своей территории.
Региональный министр по защите окружающей среды Гордон Уилсон не сомневается в том, что документ будет принят и это изменит повседневную жизнь местного населения, как и в некоторых других регионах страны, где такой запрет уже введён. В дальнейшем ограничение коснётся также одноразовой пластиковой посуды, включая трубочки для напитков, передаёт
Как писал News.ru ранее, поэтапное ограничение на реализацию полиэтиленовых пакетов вводится в Казахстане. Первым шагом стал запрет на их бесплатную выдачу покупателям в магазинах.