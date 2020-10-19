Канада продлила запрет на поездки в США до 21 ноября

https://static.news.ru/photo/d09770a8-1220-11eb-a187-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Власти Канады из-за коронавируса не будут открывать границы с США до 21 ноября.

По словам канадского министра общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэра, это необходимо для безопасности жителей двух стран на фоне продолжающейся пандемии, передаёт ТАСС.

Граница между США и Канадой была закрыта 21 марта. Гражданам были запрещены все необязательные передвижения между двумя странами. Срок действия нынешнего аналогичного договора между Канадой и США истекает 21 октября.

Как писал NEWS.ru, за минувшие сутки в США выявлено более 48 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, в общей сложности в США с начала пандемии заболели более 8,1 млн человек. По этому показателю, а также по уровню смертности от коронавируса страна занимает первое место в мире. Жертвами COVID-19 в Штатах стали 219,6 тысячи человек.

По количеству выздоровевших США находятся на третьем месте — 3,2 млн человек. В этом они уступают Индии и Бразилии.