Канада продлила обучение военных ВСУ Трюдо: Канада продолжит обучать украинских военных до 2026 года

Фото: Graham Hughes/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джастин Трюдо

Канадские инструкторы продолжат обучать украинских военных до 2026 года вместо ранее запланированного срока завершения в 2025-м, сообщает официальный сайт Либеральной партии страны со ссылкой на премьер-министра Джастина Трюдо. Лидер Канады заявил об этом по итогам визита в Киев.

Операция Unifier («Объединитель») Минобороны Канады будет продлена до 2026 года, — подчеркнул Трюдо.

С 2015 года в рамках операции «Объединитель» канадские инструкторы обучили свыше 36 тысяч украинских военнослужащих, включая солдат и офицеров.

Ранее МИД Канады сообщил, что власти страны ввели санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича, чиновников, министерств и ряда музеев Крыма, Херсонской и Запорожской областей. Всего в черном списке страны оказались 24 физических и 12 юрлиц. Под ограничения Оттавы также подпали блогер Юрий Подоляка и бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Трюдо пообещал передать Украине сотни ракет «воздух — воздух» и тысячи артиллерийских снарядов. Речь идет о 288 ракетах AIM-7 и 10 тысячах снарядов калибра 105 миллиметров. Общая сумма военной помощи, которую Оттава окажет Киеву, оценивается в $375 млн.