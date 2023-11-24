Канада отложила покупку разведывательных дронов у США МО Канады: американские дроны MQ-9 Reaper не приспособлены к работе в Арктике

Канада отложила до 2028 года покупку у США разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper, сообщила представитель Министерства национальной обороны Канады Андре-Анн Пулен в интервью изданию Defense News. По ее словам, в Оттаве пришли к выводу, что эти дроны не приспособлены к операциями в арктическом регионе.

Конфигурация БПЛА для Канады потребует значительных изменений, чтобы они могли соответствовать требованиям Королевских военно-воздушных сил страны, которые отличаются от требований наших союзников, — заявила она.

Пулен пояснила, что для работы в Арктике американские разведывательные дроны необходимо оснастить спутниками, авиационными антеннами и средствами связи. По ее словам, также потребуются дополнительные испытания беспилотников.

Канада планировала закупить у США дроны MQ-9 Reaper в рамках проекта «Система дистанционного пилотирования», которая предусматривает создание парка беспилотных летательных аппаратов для ВВС страны. Из-за решения Оттавы отложить сделку сроки реализации проекта сдвинулись с 2025-го на 2028 год.

Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Оттава и Брюссель намерены обсудить вопросы сотрудничества в цифровой сфере. По его словам, речь идет о борьбе с распространением в социальных сетях дезинформации, влияющей на настроения людей.