Канада начнет преследовать граждан еще одной страны Канада расширит санкционное законодательство против России за счет граждан Молдавии

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Пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо сообщила, что власти страны намерены расширить антироссийское санкционное законодательство за счет граждан Молдавии, передает РИА Новости. Отмечается, что в ходе встречи лидеров двух стран, президент Молдавии Майя Санду призвала Трюдо ввести санкции против молдавских граждан, которые, по ее мнению, являются беглыми олигархами. Санкции против граждан республики свяжут напрямую с антироссийскими ограничениями.

Эти новые правила позволят Канаде применять санкции в отношении физических и связанных с ними юридических лиц в Молдавии, которые систематически нарушают права человека, создают угрозу международному миру и безопасности или участвуют в коррупции, — сказано в пресс-релизе.

Представители Трюдо уточнили, что это означает, что средства этих граждан в Канаде могут быть заморожены.

Ранее глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил, что власти республики планируют укреплять обороноспособность страны за счет партнерских отношений со странами НАТО. По словам министра, нейтрального статуса недостаточно, поэтому следует обратиться к США и Румынии, а также странам, которые поддерживают евроинтеграцию Молдавии.