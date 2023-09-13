Россия получит от КНДР беспилотники? Ждать ли солдат Северной Кореи в СВО

Фото: Xinhua/Kcna/Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын не обсуждали возможность отправки солдат Северной Кореи на границу РФ и Украины. Что об этом нужно знать?

«Речь шла о развитии двусторонних отношений», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что Россия и КНДР будут строить отношения без оглядки на третьи страны.

«В любом случае комплекс взаимоотношений подразумевает диалог и взаимодействие в чувствительных областях, таких как военное взаимодействие, обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам в области безопасности», — заявил Песков.

На торжественном обеде лидер КНДР выразил уверенность в победе России в ходе специальной военной операции на Украине. По его словам, нынешний визит может послужить стимулом для дальнейшего формирования нерушимого стратегического сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Ким Чен Ын добавил, что готов защищать международную справедливость вместе с Москвой.

Помогут ли солдаты Северной Кореи российской армии в зоне СВО

Военно-политический эксперт Яков Кедми считает, что ВС РФ могут добиться успеха в спецоперации без участия китайских и северокорейских войск. Он обратил внимание, что в настоящее время Москве помогает только Белоруссия, защищающая границы, через которые можно легко попасть на территорию России.

«Если речь не идет о мировой войне, я надеюсь, что ее не будет, с военной точки зрения Россия не нуждается в войсках ни корейских, ни китайских, никаких. Даже белорусские войска не принимают участия в этой операции. Все сотрудничество с Белоруссией — это для того, чтобы обезопасить западный участок», — сообщил Кедми.

Эксперт добавил, что сейчас между Россией и КНДР развиваются связи в области военной науки и создания вооружения. Он напомнил, что это в том числе было оговорено с китайскими представителями.

Какое вооружение Северная Корея может дать России для СВО

КНДР имеет вооружение, которое интересует российскую армию, считает военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, Россия может получить 170-мм орудие «Коксан» — уникальную разработку северокорейских инженеров, обладающую дальностью стрельбы до 50 километров. При этом эксперт подчеркнул, что в первую очередь ВС РФ могли бы понадобиться снаряды.

«Первое, что нас интересует, это снаряды. Второе — орудийные стволы для замены после большого настрела. И, собственно, сами орудийные системы. У КНДР есть уникальные разработки, например 170-мм орудие „Коксан“ с дальностью стрельбы до 50 км. Такая дистанция нам бы пригодилась. У КНДР свыше 10 тысяч артиллерийских систем разных типов», — отметил Клинцевич.

Эксперт также обратил внимание, что КНДР имеет огромное количество реактивных систем залпового огня скрытого формата. Отличительной особенностью такого вооружения является маскировка под гражданские грузовики.

«Возможно, у КНДР есть очень мощные и дальнобойные БПЛА, не хуже иранских. Им есть чем поделиться с нами. Я не думаю, что поставки северокорейского оружия в Россию будут декларироваться. Хочется верить, что они помогут нам. У нас есть ж/д-сообщение, технически мы ко всему готовы. Думаю, все решения уже приняты», — добавил Клинцевич NEWS.ru.

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