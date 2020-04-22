Европейские страны начали открывать школы и детские сады после карантина. Уже заработали учебные заведения в Дании и Норвегии, их примеру скоро собираются последовать Германия и Нидерланды. Но о полноценной учёбе всё равно говорить не приходится: меры социального дистанцирования никто не отменял. В таком режиме учебным заведениям придётся существовать ещё долго, поэтому и России вскоре предстоит перенять опыт европейских государств.

Дания стала первой страной в Евросоюзе, частично отменившей ограничения для своих жителей, введённые в связи с коронавирусом. На прошлой неделе в королевстве снова заработали парикмахерские, некоторые магазины, детские сады и школы. При возобновлении доступа к образованию приоритет отдавался маленьким детям, чтобы облегчить участь их родителей, вынужденных одновременно работать дома и присматривать за малышами.

При этом посещение школ в Дании, как и раньше, остаётся обязательным, что вызывает недовольство у некоторых родителей. Онлайн-петиция против принудительного посещения учебных заведений под названием «Мой ребёнок не подопытная крыса для COVID-19» набрала уже более 30 тысяч подписей. Однако власти Дании убеждены, что экономическую активность в стране нужно возобновлять и чтобы родители смогли ходить на работу, их детей следует оставить на попечение школ и детских садов.

Siegfried Kuttig/Global Look Press

Представители учебных заведений уверяют, что делают всё возможное, чтобы ученики не заразились. Все комнаты дезинфицируют два раза в день, расстояние между партами увеличили до двух метров, из-за чего занятия теперь проводятся во всех доступных помещениях, в том числе в столовых и спортзалах. Родителей больше не пускают внутрь учебных заведений, как и детей с симптомами ОРВИ.

На этой неделе к занятиям вернулись дошкольники и учащиеся младших классов в Норвегии. Ещё до того, как дети войдут в здание, они должны вымыть руки с помощью специально установленных на улице канистр с водой. Уже внутри они обязаны делать то же самое каждый час. Воспитатели постоянно дезинфицируют игровые площадки и игрушки, кроме того, детям запрещено приносить предметы из дома. А вот обеды, наоборот, им нужно взять с собой — нельзя делиться едой с другими воспитанниками.

Чтобы уменьшить количество контактов между учащимися, детские сады и школы в Норвегии работают в несколько смен. Одна группа ходит на занятия по понедельникам, другая — по вторникам, а по средам ходят обе. Несмотря на то что часть родителей выступают против раннего открытия школ, другие вздыхают с облегчением.

Это был вызов, — рассказал отец четырёхлетнего Оливера Олаф Кнеппен агентству AFP. — Сначала было весело проводить с ним больше времени, но потом это начало мешать моей работе и я перестал справляться.

Германия всё ещё раздумывает над порядком открытия школ, которое намечено на 4 мая. Изначально страна, подобно Дании и Норвегии, хотела дать приоритет детям младшего возраста, чтобы облегчить бремя их родителей. Но затем было решено сначала разрешить заниматься старшим школьникам, так как их легче заставить соблюдать гигиену и социальную дистанцию. Кроме того, им нужно сдавать экзамены.

Соседние Нидерланды, напротив, собираются открыть сначала начальные школы и детские сады, потому что, как правило, они находятся в жилых кварталах и чтобы добраться до них, не нужно пользоваться общественным транспортом. Премьер-министр Марк Рютте, объявляя о своём решении, признал, что в случае с маленькими детьми обеспечить социальное дистанцирование практически невозможно, поэтому детские сады просто будут уменьшать размер групп. Старшие классы, скорее всего, возобновят учёбу с 1 июня (в Нидерландах нет трёхмесячных школьных каникул летом).

Siegfried Kuttig/Global Look Press

Однако большинство стран считают, что учебные заведения точно не стоит отрывать в первую очередь. Австрия, наряду с Данией, стала одним из первых европейских государств, ослабивших карантин, но школ это пока не касается.

Существует большой риск заражения инфекцией, — приводит слова неназванного австрийского чиновника The Wall Street Journal. — И вряд ли можно ожидать от детей того, что они будут соблюдать правила гигиены и социального дистанцирования.

Руководствуясь теми же доводами, испанцы вообще не выпускают своих детей из дома. Если их родителям ещё дозволено выходить на улицу по неотложным делам, то несовершеннолетних государство обязывает сидеть взаперти, что они и делают уже больше месяца. Причём первый этап ослабления карантинного режима, начавшийся в стране в середине апреля, их не коснулся. Премьер-министр Педро Санчес обещал «дать детям немного подышать свежим воздухом» только с 27 апреля. Речь идёт о тех, кому ещё не исполнилось 12 лет: им будет разрешено совершать полуторачасовые прогулки в сопровождении взрослых.

Хотя несовершеннолетние переносят COVID-19 в лёгкой форме, от их деятельности не зависит состояние экономики. Поэтому когда власти встают перед выбором, кого первым выпускать на улицы, он всегда делается в пользу экономически активных групп населения. Так что работа школ и детских садов в мире, вероятно, будет существенно ограничена до того момента, как появится надёжная вакцина от коронавируса.