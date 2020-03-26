На фоне пандемии коронавируса Куба пытается создать имидж стабильного государства, помогающего другим странам. Сотни врачей были направлены в помощь не только соседям, но и Италии. Гавана активно продвигает свой препарат как средство борьбы с COVID-19. Вместе с тем на самом Острове свободы десятки тысяч туристов оказались заперты в отелях, а официальные данные по числу заболевших могут быть значительно ниже реальных. Эксперты не исключают, что в случае ухудшения ситуации Кубе придётся всё-таки просить помощи, и вероятнее всего, у России.

Посол Кубы в России Херардо Пеналвер Портал заявил в ходе видеобрифинга, что страна направила 52 врачей и медсестёр в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. По его словам, это уже шестая бригада, которую Гавана послала в другое государство: медики вылетали в Никарагуа, Ямайку, Суринам, Гренаду и Венесуэлу. Дипломат не назвал общее число откомандированных врачей и медсестёр, но отметил, что в Каракас 12 марта выехала бригада из 130 человек. По некоторым данным, на Ямайке работает 140 кубинцев.

AP Photo/Antonio Calanni/ТАСС

Глава дипмиссии также рассказал о заявках от 15 стран на покупку разработанного Кубой препарата, который якобы помогает при коронавирусе, что, по его мнению, является «результатом развития биотехнологической и биотехнической промышленности страны».

Кроме того, Куба даже в этот сложный период пандемии продолжает «экспорт» своих врачей в другие страны. Для неё это важный политический и экономический фактор обеспечения жизнедеятельности страны. По соглашению с другими государствами (в основном региона Латинской Америки) медики по контракту уезжают за рубеж на несколько лет. Семью брать запрещено — это гарантия твоего возвращения на родину. Зарплата уехавшего за рубеж врача обычно в разы выше той, которую он мог бы получить дома, однако на деле она не превышает 20% от общей суммы, которую принимающая сторона выплачивает Кубе. Ранее медработники с Кубы уже участвовали в борьбе с распространением лихорадки Эбола, теперь же помогают победить коронавирус.

В самой стране на данный момент подтверждено всего лишь 40 случаев заболевания коронавирусом, включая туристов. По данным Минздрава, ещё почти 38 тысяч находятся дома под наблюдением из-за наличия симптомов, более тысячи — в больницах, как минимум половина из них, подозревают медики, заражена.

С 24 марта и до 20 апреля на острове введён карантин: школы и университеты закрыты, действуют ограничения на поездки, жителей призывают соблюдать дистанцию, чтобы предотвратить распространение инфекции.

XinHua/Global Look Press

Несмотря на радужную картину, которую рисуют официальные лица страны, в действительности на Кубе наблюдаются проблемы с тестированием на коронавирус. Остров уже много лет находится под крайне жёсткими санкциями со стороны США. Они привели к тому, что получить заветные тест-системы в стране могли лишь в двух случаях: если специальные тесты были направлены на Кубу Всемирной организацией здравоохранения и если кубинцы сами их разработали. И тот и другой вариант подразумевают крайне ограниченное число тест-систем и делают недоступной процедуру диагностирования для большинства лиц с симптомами заболевания. Это, как отмечают в западных СМИ, одна из причин, по которой власти страны не отчитываются о числе людей, сдавших анализы на коронавирус. Реальное число заболевших может значительно превышать официальные цифры.

Помимо жителей страны на острове находятся около 30 тысяч туристов. Все они изолированы в отелях, среди них также есть заболевшие, включая двух граждан РФ. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на Кубе застряли семь тысяч организованных российских туристов и тысяча самостоятельных путешественников. Всех их планируется вывезти с острова до 28 марта, однако, по данным NEWS.ru, из-за отсутствия прямых рейсов на Кубу стоит вопрос о том, как вывезти/эвакуировать тех, кто прилетел на остров самостоятельно без обратных билетов.

Куба, которая очень сильно зависит от туристической отрасли, может оказаться в тяжелейшем кризисе в случае усугубления эпидемии коронавируса в стране. Если сейчас Остров свободы направляет своих медработников в разные страны мира, то в скором времени он сам может запросить такую помощь. Не исключено, что в такой ситуации Гавана обратится к своему стратегическому союзнику — Москве.

XinHua/Global Look Press

Как отметил в беседе с NEWS.ru специалист по политике США и Латинской Америки Алексей Черняев, вариант, при котором Куба запросит помощи у России, возможен. По его словам, решение будет зависеть от того, как ситуация с распространением коронавируса будет развиваться в самой РФ. Как отмечает эксперт, ранее в Москве приняли решение оказать помощь Италии на фоне ожиданий, что развитие ситуации с распространением коронавируса в самой России не будет настолько критичным, как в других странах.

Объективной информации о коронавирусе нет. Приходится доверять сообщениям самих кубинских властей, согласно которым масштабы эпидемии ограниченны. Пока на Кубе не заметно больших вспышек эпидемии, как в Италии или Испании с сотнями умерших. Так что можно считать, что ситуация более-менее находится под контролем. Вопрос в том, смогут ли они предотвратить её разрастание. При этом ситуация с тестированием обстоит не очень хорошо. Куба отрезана от всех медицинских новинок из-за санкций и других причин. Я не думаю, что у тестирования большой охват. Но это общая проблема стран третьего мира. В них тестирование не столь эффективно, как в европейских странах или в России. Алексей Черняев специалист по политике США и Латинской Америки специалист по политике США и Латинской Америки

По словам Черняева, статистика — искусственный артефакт, который не слишком пересекается с реальностью. Куба — наследник советской медицины и в хорошем, и в плохом смысле, а значит, медики подготовлены для борьбы с массовыми эпидемиями, но плохо работают при возникновении сложных клинических случаев у отдельных людей. Черняев допускает, что у Кубы есть необходимое медицинское оборудование, но сомневается в его эффективности в текущих условиях.