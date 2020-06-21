Йеменские сепаратисты взяли под контроль архипелаг в Индийском океане

https://static.news.ru/photo/3a67056c-b3ca-11ea-acf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Egmont Strigl/imageBROKER.com/Global Look press

Силы Переходного совета Южного Йемена заявили о захвате архипелага Сокотра, расположенного в Индийском океане. Руководство страны многократно обвиняло сепаратистов в попытках взять под контроль острова.

Представители совета добавили — регион «полностью освобождён» и теперь там действует режим самоуправления, говорится на официальном сайте движения.

То, что совершили формирования так называемого Переходного совета на архипелаге Сокотра, является полномасштабным переворотом, подорвавшим институты государства в провинции, — ответили на действия сепаратистов официальные власти страны. Слова своего источника приводит агентство SABA.

Военно-политический конфликт в Йемене начался в 2014 году. Арабская военная коалиция оказывает поддержку действующему правительству страны с марта 2015 года. В сентябре 2018 года Организация Объединённых Наций (ООН) заявила о том, что в стране начался голод.

Ранее NEWS.ru писал, что Саудовская Аравия стремится примирить правительство Йемена с ЮПС. Эр-Рияду удалось добиться заключения между ними соглашения, а также договорённости об объединении всех подконтрольных ЮПС вооружённых формирований и подчинении их Министерству обороны и внутренних дел.

Компромисс был одобрен глобальными игроками, но враждебно встречен хуситами. По их словам, соглашение не волнует йеменцев, потому что оно заключено между двумя сторонами — агентами агрессии.