Известный американский телеведущий попросил об интервью с Путиным Симоньян: экс-телеведущий Fox News Такер Карлсон попросил об интервью с Путиным

Фото: AP/ТАСС

Такер Карлсон

Бывший телеведущий американского канала Fox News Такер Карлсон попросил об интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1». По ее словам, Карлсон попросил российских журналистов донести свое желание до главы государства. Симоньян убеждена, что было бы здорово организовать такое интервью.

Он (Карлсон. — NEWS.ru), кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным. Если бы вдруг кто-то услышал и донес до президента, было бы здорово, — сказала Симоньян.

Карлсон известен своими выпадами в адрес администрации американского президента и главы Белого дома Джо Байдена. В одной из своих последних передач он призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера Байдена, который, как предполагается, был замешан в коррупционных схемах на Украине.

Ранее американский кинорежиссер и обладатель трех премий «Оскар» Оливер Стоун назвал нынешнего главу российского государства великим лидером своей страны. Так он ответил на вопрос журналиста, изменилось ли его отношение к Путину с 2017 года, когда Стоун выпустил документальный фильм о российском лидере под названием «Интервью с Путиным».