Израильский посол ответила на вопрос о ВНЖ участников «Би-2» Посол Израиля Гальперин: вопрос с ВНЖ музыкантов «Би-2» решат в общем порядке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лева и Шура Би-2

Ситуация с видом на жительство участников рок-группы «Би-2» будет решаться в общем порядке, сообщила посол Израиля в Москве Симона Гальперин. По ее словам, которые приводит ТАСС, этот вопрос не станут ставить индивидуально. Так она ответила на вопрос, какой статус предоставят музыкантам.

Те, кто являются израильтянами, они израильтяне. Те, кто нет, то нет, — пояснила представитель дипведомства.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что аккредитованным в Израиле российским журналистам отказали в присутствии на пресс-конференции группы «Би-2». По словам репортера, представитель группы Игорь Рубинштейн в грубой форме заявил, что российскую прессу не пустят.

1 февраля стало известно, что Израиль принял всех арестованных в Таиланде членов рок-группы, несмотря на то, что у троих из них есть только российское гражданство. За день до этого солист «Би-2» Лева (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был также депортирован в Тель-Авив. Музыкант отметил, что помог факт наличия только паспорта еврейского государства, в отличие от остальных участников группы.

Как сообщал Telegram-канал Mash, причиной задержания участников «Би-2» стала антироссийская позиция и поддержка ВСУ, а инициатором якобы стало генконсульство РФ в Таиланде. Российские дипломаты эту информацию не подтвердили.