Израильский политолог сравнил политику США с поведением уличной шпаны Политолог Кедми: в Вашингтоне считают вежливость Москвы признаком слабости

Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политики в США пытаются говорить с Россией на языке силы и, не получая симметричного ответа, ощущают чувство безнаказанности, заявил в беседе с ИА SM.News израильский политолог, военно-политической эксперт, экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми. По его мнению, вежливость и отсутствие ультиматумов в риторике Москвы воспринимается Вашингтоном как признак слабости.

То, что Россия этого не делает, это правильно. Но это у них создает иллюзию: если Россия так себя ведет, значит, она боится. Так же, как шпана на улице к интеллигентам. <...> Уличная психология, полубандитская, — высказал мнение израильский аналитик.

Он также напомнил, что потеря страха у США перед Россией произошла в результате «перестройки» в СССР и политики РФ в 1990-х. Тогда у Штатов было полное преимущество по количеству и качеству ядерного оружия и ракет, и именно тогда Вашингтон начал вести диалог с позиции силы.

Ранее Кедми заявил, что Россия имеет полное право жить без ощущения угроз на своем ближнем внешнем периметре и требовать реальных и соблюдаемых гарантий безопасности от Запада. Среди условий, способных гарантировать эту безопасность, эксперт назвал отвод войск НАТО от границ РФ.