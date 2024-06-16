Израиль обвинил Лукашенко в антисемитизме МИД Израиля обвинил Лукашенко в антисемитизме после слов о коррупционерах

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Александр Лукашенко

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в антисемитизме, передает агентство JNS. Причиной послужили слова главы республики о евреях-коррупционерах, которые, по его словам, замешаны в деле инспектора по Витебской области Игоря Брыло и занимают в стране привилегированное положение.

Кац отметил, что высказывания Лукашенко являются неприемлемыми, возмутительными и антисемитскими. В этой связи глава Евразийского бюро МИД Израиля Юваль Фукс подал жалобу послу Белоруссии в стране Евгению Воробьеву.

Поводом для комментария стало совещание главы Белоруссии с министрами 14 июня, на котором обсуждалось названное коррупционное дело Брыло. Лукашенко заявил, что больше половины списка фигурантов дела составляют евреи, которые «занимают привилегированное положение, воруют и не думают о своем будущем». Президент Белоруссии подчеркнул, что перед законом равны все национальности, а их представители понесут наказание в случае необходимости.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее потребовал извинений от Лукашенко, который, по его словам, участвовал в подготовке конфликта в Карабахе. Политик пояснил, что Ереван может поменять свое отношение к ОДКБ в этом случае. Другим условием для такого решения Пашинян назвал выход Минска из организации.