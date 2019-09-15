Острые противоречия между Москвой и Тель-Авивом, связанные с израильскими атаками в Сирии, сохраняются, несмотря на недавний визит премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху в Россию и его встречу с президентом Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на собственные источники в РФ
Подобные сообщения — не первые в своём роде. Ранее о том, что Москва якобы активно препятствует ударам Израиля по сирийской территории, сообщали и российские, и израильские СМИ.
Суммируя все данные анонимных источников — если им, конечно, доверять, — Россия за прошедший год предотвратила как минимум три атаки ВВС ЦАХАЛ в Сирии: в районе горы Кассион, в городе Эль-Кунейтра и в Латакии. Предполагается, что эти инциденты стали одной из главных и наиболее острых тем переговоров Путина и Нетаньяху во время визита последнего в Сочи 12 сентября. Израильский премьер, впрочем, в ходе публичной части встречи говорил о тесном сотрудничестве военных двух стран, а не о противоречиях. Хотя и в его словах при желании можно найти намёк на проблемы (пусть и преодолённые) в двусторонних отношениях.
Личная связь между нами позволила предотвратить трения, столкновения между нашими военными, — заявил тогда Нетаньяху. — Я могу ответственно сказать, что это очень важный элемент стабильности всего региона.
Independent Arabia, со ссылкой уже на израильские источники, сообщает, что в Тель-Авиве недавний визит премьер-министра в Сочи был расценён как провальный и заработать очков в преддверие грядущих парламентских выборов ему не удалось.
В числе возможных причин, по которым Россия могла бы всерьёз препятствовать ударам ВВС ЦАХАЛ в Сирии, называют не только поддержку Москвой официального Дамаска, но и катастрофу Ил-20, произошедшую 17 сентября прошлого года. Российский самолёт был сбит сирийскими средствами ПВО в Латакии в ходе израильского налёта. В Министерстве обороны России действия Израиля тогда были названы безответственными; ведомство также предупредило, что Москва оставляет за собой право на адекватные ответные шаги.
Как отметил в разговоре с News.ru военный эксперт Юрий Лямин, инцидент со сбитым Ил-20 списывать со счетов нельзя, и российская авиация вполне могла вмешиваться в недавние действия израильтян, если бы присутствовала потенциальная угроза для жизней граждан РФ. Тем не менее отсутствие точных данных не позволяет оценить ситуацию в полной мере, считает он.
Военный аналитик Антон Лавров, в свою очередь, в беседе с News.ru подчеркнул, что говорить о реальном препятствовании активности ВВС Израиля со стороны России говорить пока ещё преждевременно.
Аналитик также ставит под сомнение и
На правду это не похоже. При дежурстве на земле предотвратить израильский авиаудар по югу Сирии нельзя. Израильтянам просто гораздо ближе лететь, — напомнил эксперт.
Тем не менее спекуляции на тему противостояния России и Израиля в сирийском небе продолжаются. На днях израильское информационное издание NZIV