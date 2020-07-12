Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят видеть этим летом

https://static.news.ru/photo/a7e7cc5a-c41b-11ea-afea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Global Look Press

Более 61% итальянцев не хотят, чтобы туристы из США приезжали этим летом. 57% в числе нежелательных гостей назвали жителей Китая, а 44% — Великобритании. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого исследовательской компанией YouGov.

Как сообщает TheLocal.it со, аналогичные тенденции наблюдались во Франции, Испании, Германии, Дании, Норвегии и Финляндии, где эксперты опросили по тысяче человек.

При этом и сами американцы не сильно стремятся в Европу. Только 17% опрошенных сообщили о готовности рассмотреть возможность проведения отпуска на Апеннинском полуострове этим летом, примерно столько же хотели бы полететь во Францию, Испанию или Германию. А вот Швеция и Великобритания набрали по 20% голосов.

Стремящихся посетить американский континент итальянцев и того меньше — 9%, а опоездке в Китай и вовсе задумались 6% респондентов. Наиболее привлекательными странами для итальянцев оказались Испания (23%), Финляндия (22%) и Норвегия (20%).

Но большинство жителей никуда не поедут в этом году. Согласно недавнему опросу Итальянского института исследования общественного мнения, более 90% респондентов сказали, что останутся в своей стране.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 12,7 млн человек по всему миру, более 565 тысяч умерли, свыше 7 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире с 727 162 подтверждёнными диагнозами. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,8 млн, на третьем Индия — более 849 тысяч.

Великобритания стала одной из самых пострадавших от COVID-19 стран в Европе. Диагноз поставлен 290 504 пациентам, 44 883 скончались. В Италии, ставшей очагом распространения инфекции по европейскому континенту зафиксировано 242 827 случаев коронавируса, 34, 9 тысяч пациентов погибли.

Ранее NEWS.ru писал, что стратегия Швеции по отказу от карантина во время пандемии коронавируса ради спасения темпов роста экономики обернулась провалом. Так считает экономист Джейкоб Киркегор из американского Института мировой экономики Петерсона. Из-за отказа королевства вводить карантин показатели Швеции по смертности в процентном отношении оказались в шесть раз хуже, чем в Финляндии и Дании, в 12 раз хуже, чем в Норвегии, и в 40 раз хуже, чем в США.