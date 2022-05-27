Историк расшифровал фразу Джонсона про поставки РСЗО Украине Историк Норин заявил, что фраза Джонсона про РСЗО для Украины может означать любое оружие

Борис Джонсон / Фото Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Призыв премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) может означать новые партии любого оружия, а не только РСЗО, заявил NEWS.ru военный историк Евгений Норин. Эксперт добавил, что Запад уже обеспечивает Киев «широкой номенклатурой» оборудования и техники.

Насколько всё это эффективно? Ответ — и эффективно, и не эффективно. На Украину едет огромный зоопарк всякой техники, но это не единая система. Грубо говоря, гранатомёт у них немецкий, а радары — британские. Всё это снижает эффективность использования этого добра. Плюс, Запад не поставляет Киеву самые тонкие, дорогие и современные свои системы: прицелы, средства разведки, аппаратуру для наблюдения. Но это не значит, что [России] можно расслабиться, — рассказал Норин.

При этом собеседник подчеркнул, что Украина крайне зависима от западной военной помощи и без зарубежной поддержки ВСУ «начали бы играть в ящик» на фоне «очень высокой интенсивности» боевых действий. По его словам, ВСУ «слишком быстро» расходуют боекомплекты и запчасти.

Смысл слов Джонсона не в самих РСЗО. Для Украины помощь Запада становится всё критичнее для поддержания возможностей ВСУ, для формирования новых подразделения взамен разбитых. Дело даже не в технических характеристиках. Не факт, что пошлют именно РСЗО, могут отправить прицепные гаубицы, любые пушки, всё, что может вести артиллерийскую дуэль. У них, по сравнению с РФ, дефицит огневой мощи. Наши по весу залпа их перестреливают. У РФ были проблемы с беспилотниками, но сейчас эту проблему начали решать, — отметил Норин.

Историк не исключил в ближайшее время попыток ВСУ начать наступление в районе Херсона и постараться взять город, «отбросив наших к окраинам города».

Ранее Джонсон призвал к дальнейшей военной поддержке Украины, поскольку она продолжает сражаться с ВС РФ. По его словам, речь идёт в первую очередь о реактивных системах залпового огня (РСЗО). По его мнению, РСЗО позволят ВСУ защититься от российской артиллерии. Джонсон также призвал союзников Лондона поставить этот тип вооружений киевским властям.