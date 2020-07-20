Иран заинтересован в закупке новейшего вооружения РФ

https://static.news.ru/photo/c087e73a-cac5-11ea-ad39-fa163e074e61_660.jpg Фото: CC BY 2.0/Chambre des Députés/Dr Kazem Jalal

Москва является приоритетным партнёром по военно-техническому сотрудничеству для Тегерана. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

По его мнению, Тегеран заинтересован в закупке новейшего российского вооружения, поскольку РФ — приоритетный партнёр, у которого большие возможности в этой сфере. Кроме того, он выразил надежду на то, что связи будут крепнуть.

Мы будем проводить консультации с Россией по поводу того, что нам необходимо для укрепления нашей обороноспособности, — заявил дипломат в интервью газете «Коммерсант».

Он добавил, что российское правительство и российский народ были и остаются рядом с ними в трудные минуты.

NEWS.ru писал, что лидеры России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани провели телефонный разговор. Они обсудили реализацию крупных совместных проектов в сфере энергетики.