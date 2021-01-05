Иран предоставил Украине отчёт о сбитом в Тегеране Boeing

https://static.news.ru/photo/9d7d3b54-4f64-11eb-80f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Тегеран предоставил Киеву проект технического отчёта о деталях крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» 8 января 2020 года вскоре после вылета из аэропорта иранской столицы. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Это достаточно важный этап, без которого было бы невозможно добиться выплаты компенсации и всеобщей справедливости, — заявил украинский министр в интервью интернет-изданию «Обозреватель».

Он добавил, что отчёт был получен 31 декабря, и теперь у Украины есть два месяца «на комментарии и замечания».

Ранее министр дорог и градостроительства Ирана Мохаммад Эслами сообщил, что власти страны завершили расследование всех обстоятельств инцидента с украинским лайнером.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» 8 января выполнял рейс Тегеран — Киев. Вскоре после взлёта самолёт потерпел крушение, погибли 176 человек. 11 января иранские военные признали, что самолёт был по ошибке сбит. Силы ПВО приняли лайнер за вражескую цель.

Как сообщал NEWS.ru, замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил в середине декабря, что Иран специально тянет с переговорами о компенсациях за сбитый лайнер. Представитель ведомства отметил, что в Киеве готовы продолжить диалог, но предупредил, что «терпению есть предел», однако добавил, что его слова не являются угрозой в адрес ИРИ.