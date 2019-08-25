https://static.news.ru/photo/6878f9fe-c755-11e9-9a6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иран запросил у западных стран разрешение на экспорт нефти объёмом не менее 700 тысяч баррелей в сутки в качестве жеста доброй воли.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в иранском дипкорпусе. В данный момент глава иранского внешнеполитического ведомства находится во французском Биаррице на саммите G7. По данным источников, в случае успеха переговоров, Иран хочет еще больше увеличить объём нефтяного экспорта.

О начале переговоров главы МИДа Ирана и министра иностранных дел Франции ранее писал News.ru.