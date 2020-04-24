Иран ведёт поставку материалов, специалистов и оборудования для того, чтобы восстановить работу элементов крупного нефтеперерабатывающего комплекса на полуострове Парагуана в Венесуэле. Находящаяся под американскими санкциями иранская авиакомпания Mahan Air за последние дни несколько раз была уличена в транзите из аэропорта Тегерана в аэропорт имени Хосефа Камехо, который обслуживает полуостров. Активность Исламской Республики отчасти может свидетельствовать о попытках заместить российскую роль в этой стране.

Изначально о транзите из Ирана в Венесуэлу стало известно благодаря данным радаров. Позже информацию подтвердило агентство Bloomberg. Со ссылкой на свои источники издание уточнило, что Тегеран начал поставлять компоненты для смешивания, используемые в производстве бензина, а также рабочих и оборудование для переработки нефти. По этим данным, правительство венесуэльского лидера Николаса Мадуро также рассматривает возможность закупки готового бензина у Исламской Республики. Поставки топлива имеют решающее значение для Венесуэлы, которая находится под напором жёстких экстратерриториальных санкций США, потому что её ограниченные запасы бензина в нынешних условиях распределяются как между военными, так и среди поставщиков медицинских и продовольственных товаров.

Что является возмутительным и немыслимым, так это то, что страна с крупнейшими в мире запасами нефти должна получать «гуманитарную помощь» от Ирана, — сказал представитель оппозиционного лидера Хуана Гуайдо в Вашингтоне Карлос Веккьо.

Позже факт транзита официально признал замминистра переработки и нефтехимии Венесуэлы Эрлинг Рохас, который указал на то, что из Ирана прибыл «самолёт с катализатором, необходимым для запуска установки каталитического крекинга на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Кардон», который входит в состав комплекса «Парагуана» (72% перерабатывающих мощностей государственной корпорации PDVSA (Petroleos de Venezuela, Sociedad Anonima) на территории Венесуэлы).

dpa/picture-alliance/Global Look Press

НПЗ «Кардон» обладает мощностью 305 тысяч баррелей в день. Предприятие, по сообщениям, прекратило работу в январе этого года из-за поломок и износа оборудования. Установку крекинга так и не смогли запустить: обновлению техники препятствуют американские санкции.

Венесуэла столкнулась с хронической нехваткой бензина ещё в 2017 году, когда США усилили финансовые санкции против PDVSA, однако положение дел в разы ухудшилось после принятия дополнительных мер против дочерних компаний «Роснефти». Ситуация с иранской помощью, которая значительно усилилась на фоне кризиса, создаёт впечатление, что Исламская Республика претендует на российскую нишу в Боливарианской Республике, хотя публично об этом никто не говорит.

Как кажется, экономический коллапс ещё более приблизил Венесуэлу к Ирану, экономика которого также пострадала из-за односторонних американских санкций. Ещё лет 10 назад официальный Тегеран импортировал значительные объёмы бензина, в то время как Венесуэла — экспортировала. После американских ударов по нефтяному сектору Ирана его руководство перешло к политике наращивания производства бензина и дизельного топлива, а затем республика занялась его продажей за рубеж. Венесуэльские же мощности по переработке нефти в последнее время сокращались. В результате Каракас вынужден вести импорт бензина, и сейчас Иран пытается оказать помощь Венесуэле, хотя находится под не меньшим давлением.

Латинская Америка имеет долгую историю отношений с Ираном, чьи ставленники на уровне ливанской группировки «Хезболла», по оценкам США, участвуют в незаконной деятельности на территории целого ряда стран в Западном полушарии. Венесуэла — только одна из них. На факты кооперации между людьми Мадуро и представителями «партии Аллаха» неоднократно указывали политические противники официального Каракаса. Если же прямое двустороннее взаимодействие Венесуэлы и Ирана со временем будет откровенно угрожать российским интересам, то, вероятно, о превращении Венесуэлы во вторую Сирию можно будет говорить уже без скепсиса.