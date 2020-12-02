Интерпол предупредил о росте преступности из-за вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/86321374-34ad-11eb-9798-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Количество преступлений может возрасти в связи с распространением вакцины от коронавируса, сообщили в Интерполе. Соответствующее предупреждение направили 194 странам — участницам организации.

Интерпол направил оповещение о глобальной угрозе правоохранительным органам 194 стран-членов [организации] и предупредил их, что нужно быть готовыми к тому, что вакцина против COVID-19 является целью сетей организованной преступности как физически, так и онлайн, — рассказали в Интерполе.

По словам генсека организации Юргена Штока, преступники хотят проникнуть в каналы поставок медикаментов или нарушить их. Обычные граждане могут стать жертвами подставных сайтов и поддельных лекарств.

Людям следует быть особенно осторожными при поиске лекарств и медицинского оборудования в Сети, говорится на сайте организации.

Ранее, как писал NEWS.ru, в итальянской полиции сообщили, что массовые протесты против карантина на юге страны подстрекают мафиозные кланы. По словам стражей порядка, организованная преступность серьёзно пострадала от коронавирусных ограничений первой волны и намерена не допустить повторения локдауна. Ситуация характерна и для преступных групп в других странах, в которых пандемия вынудила пересмотреть свои подходы к «бизнесу».