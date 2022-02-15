Индия призвала своих граждан покинуть Украину

Посольство Индии на Украине призвало своих граждан временно покинуть страну из-за неопределённой ситуации и эскалацией напряжённости в регионе, говорится в сообщении на сайте ведомства. Также там призвали соотечественников информировать посольство о пребывании на Украине для связи в случае необходимости.

В связи с неопределённостью нынешней ситуации на Украине граждане Индии на Украине, особенно студенты, чьё пребывание не является необходимым, могут рассмотреть возможность временного отъезда. Гражданам Индии также рекомендуется избегать всех несущественных поездок на Украину и внутри Украины, — говорится в сообщении.

При этом в посольстве отметили, что дипмиссия продолжает функционировать, предоставляя все услуги гражданам Индии на Украине.

Ранее сообщалось, что Австралия приостановила работу посольства в Киеве и дала распоряжение об отъезде его сотрудников. Причиной власти страны указали «ухудшающуюся ситуацию в области безопасности» в стране. Отмечается, что все операции посольства будут перенесены во временный офис во Львове.

До этого со здания посольства Великобритании в Киеве сняли государственный флаг. Британия решила вывезти сотрудников посольства из столицы Украины, обосновав это тем, что дипмиссия не сможет оказывать консульскую помощь.