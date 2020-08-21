Индия отменила тендер на производство 44 скоростных поездов

https://static.news.ru/photo/4551bb58-e452-11ea-9a6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sumita Roy Dutta /CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Индия отменила международный тендер на производство 44 скоростных поездов. В соответствии с программой «Делай в Индии» в ближайшее время будет объявлен новый тендер.

Тендер на изготовление 44 полускоростных поездов отменен. Новый тендер будет объявлен в течение недели, — сообщает индийское Министерство железных дорог.

Отмечается, что предпочтение в новом тендере будет отдано госпрограмме «Делай в Индии», однако причины отмены прошлого тендера министерство не называет.

Как сообщает телеканал NDTV, данное решение будет болезненным для Китая, так как китайская компания CRRC Yongji Electric Company была единственным иностранным претендентом в отменённом тендере.

Напряжённость на индийско-китайской границе возросла в мае. Пекин и Дели в этот период несколько раз обвинили друг друга в пересечении демаркационной линии на спорной территории в регионе Ладакх, расположенном между горными системами Куньлунь и Гималаи.

15 июня 2020 года военнослужащие двух стран вступили в бой на этом участке границы. По некоторым данным, стороны при этом использовали только холодное оружие. Власти Индии объявили о 20 убитых со своей стороны. Китайский МИД подтвердил конфронтацию, умолчав при этом о потерях среди военнослужащих КНР.

Как ранее писал NEWS.ru, представители командования Вооружённых сил Индии и КНР на границе в районе Ладакх начали очередной этап переговоров. Цель встречи — обеспечить оперативный вывод войск из мест напряжённости вдоль линии фактического контроля.