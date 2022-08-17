Илон Маск заявил о намерении купить «Манчестер Юнайтед» Маск заявил о намерении приобрести футбольный клуб «Манчестер Юнайтед»

Фото: Ding Ting/Xinhua/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск собрался приобрести английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», Об этом глава Tesla и SpaceX сообщил в своем аккаунте в Twitter. Нынешние владельцы клуба предполагали продать его ещё весной прошлого года.

Кроме того, я покупаю «Манчестер Юнайтед», не стоит благодарности, — написал Маск.

Нынешние владельцы «Манчестер Юнайтед», семья Глейзеров, намеревалась продать клуб ещё весной прошлого года. Тогда стоимость сделки оценивали в 4 млрд фунтов стерлингов, или $4,8 млрд.

Весной 2022 года Маск стал богатейшим человеком планеты по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $219 млрд.

Ранее стало известно, что Маск продал 7,9 млн акций компании Tesla на $6,9 млрд. Предполагается, что вырученные средства он может потратить на финансирование возможной сделки с Twitter, если проиграет суд.