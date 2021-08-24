«Иди и надень свою чадари»: каково быть женщиной при талибах?

«Сегодня утром вся жизнь пробежала у меня перед глазами — как перед смертью», — об этом в своём письме, которое опубликовала британская газета The Guardian, писала жительница Кабула, когда радикалы из движения «Талибан» (запрещено в РФ) взяли афганскую столицу, тем самым захватив власть в стране.

Приход талибов 15 августа 2021 года ознаменовал начало (а вернее повторение) ада на земле для женщин Афганистана. Ведь это буквально означает, что все они отныне становятся затворницами без прав на образование, работу и даже возможности выглядеть так, как хочется — за все эти свободы можно поплатиться жизнью. Несмотря на заверения представителя радикалов, что права женщин в стране будут обеспечены, это вызывает большие сомнения.

Так, СМИ пестрят сообщениями о многочисленных случаях жестокости в отношении жительниц страны, а афганские правозащитницы и активистки буквально кричат о помощи в своих социальных сетях.

Уже сейчас тег в поддержку афганок #SaveAfghanWomen в Instagram и Twitter привлекает всё большее количество последователей ежедневно. Что ждёт девочек и женщин Афганистана с приходом к власти радикалов, смогут ли они и дальше вести свою обычную жизнь или станут заложницам нового режима, как и 20 лет назад — в материале NEWS.ru .

Повторение истории

Им запрещено получать образование, покидать дом без члена семьи мужского пола, надлежит носить бурку, закрывающую всё тело и лицо. Они изолированы или даже полностью исключены из жизни общества — так можно было описать положение афганских женщин и девушек во время правления талибов в Афганистане с 1996 по 2001 год. Лидеры боевиков уверяют международное сообщество, что на этот раз ситуация изменилась, но действительно ли эти слова совпадают с реальностью?

По данным ЮНИСЕФ, в течение долгого времени Афганистан был одним из худших мест на Земле с точки зрения прав человека. А родившись здесь женщиной, положение ухудшится в разы. Однако присутствие в стране американцев и представителей ряда других западных государств дало свои плоды — желание догнать развитый мир в Афганистане усилилось. После формирования в 2001 году нового правительства в стране появились несколько неправительственных организаций (НПО), которые сфокусировали свое внимание на соблюдении прав человека. Однако с приходом экстремистов в Кабул раздираемая войной страна погрузилась ещё в больший хаос, и все достижения в этой области, казалось, канули в Лету.

Ton Koene/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Талибан» придерживается строгого соблюдения законов шариата (комплекс предписаний, определяющих убеждения, а также формирующих религиозную совесть и нравственные ценности мусульман. — NEWS.ru ), который можно толковать по-разному, отсюда и особые различия судебных систем в исламских странах со смешанными правовыми юрисдикциями. Так, одно из последних применений исламского закона с радикальной интерпретацией было замечено во время правления ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в некоторых частях Сирии и Ирака. Аналогичную политику сейчас проводят и талибы, создавшие собственное государство, известное как Исламский Эмират Афганистан.

Тревожные сигналы

После переворота в Афганистане в социальных сетях начало набирать популярность видео с молодой афганской девушкой, где она в отчаянии плачет.

Никто не заботится о нас, потому что мы родились в Афганистане. История нас забудет. Никто не услышит нашего голоса. Мы страдаем и умираем, — говорит она.

Между тем в СМИ всё чаще появляются сообщения, что боевики начали массово забирать девочек и девушек в сексуальное рабство. По данным британской газеты, лидеры талибов приказали местным имамам собрать список незамужних женщин в возрасте от 12 до 45 лет, которые затем будут насильно выданы замуж за радикалов. При этом отмечается, что гражданское население рассматривается боевиками не иначе, как «трофей» с соответствующими правами — террористы в прямом смысле ходят «от двери до двери» и забирают всех, кого пожелают. Талибы предсказуемо опровергают эти утверждения.

На прошлой неделе американский телеканал CNN сообщал о том, что боевики до смерти забили мать четырёх детей прямо на их глазах. Сообщалось, что талибы потребовали от женщины накормить их, но у неё не оказалось денег.

Моя мама сказала им: «Как я могу готовить на вас всех, я бедна». Один из них ударил её, она упала без сознания. И они все начали избивать её прикладами своих автоматов АК-47, — рассказала 25-летняя дочь женщины Манижа.

Подобные случаи крайней жестокости по отношению к женщинам упоминаются различными изданиями все чаще.

Также несмотря на обещанную амнистию, боевики «Талибана» продолжают поиск журналистов, которые работали с иностранными агентствами, бывших правительственных чиновников и сотрудников служб безопасности. Так, одна из немногих женщин-политиков страны Зарифа Гафари, которая стала самым молодым мэром в Афганистане, осталась в Кабуле после прихода экстремистов. Гафари рассказала NEWS.ru , что она и её семья остаются в афганской столице и находятся в очень тяжёлом положении, поскольку талибы угрожают их жизням.

Друзья работают над тем, чтобы позаботиться о нашей безопасности. Я не боюсь смерти, это просто для безопасности моей семьи, — сказала она.

Зарифа Гафари US Gov/Public domain/wikipedia.org

«Талибан — идеологическая группа, и идеологические группы не меняются»

В то время как талибы пытаются уверить весь мир в том, что женщины смогут воспользоваться своим правом на образование, будут участвовать в работе бизнеса, смогут свободно выходить на улицу без присмотра за ними члена семьи мужского пола, активистка в борьбе за права женщин из Кабула Марзией Хуссайни рассказал NEWS.ru о том, что действительно происходит в городе, захваченном радикалами.

Марзия преподает в университете Катеб в афганской столице, она — доктор наук по специализации гидрополитика. Помимо преподавания во втором по величине университете Афганистана, согласно рейтингу афганских университетов UniRank , Марзия пишет исследовательские работы по методологиям оценки экологического и социального воздействия проектов гидроэлектростанций в стране.

С приходом к власти талибов жизни Марзии и миллионов других афганских женщин оказались под угрозой — они могут потерять все, ради чего жили, учились и работали.

Марзия Хуссайни Marzia Hussaini/twitter.com

Мы спросили Марзию, каково это — жить под властью «Талибана», будучи образованной работающей самостоятельной женщиной:

— Марзия, вы преподаете в университете Катеб в Кабуле. Вы боитесь потерять работу сейчас, когда у власти талибы?

— Да, я полностью уверена, что талибы стремятся к международной легитимности и никогда не позволят женщинам работать. Мне даже не разрешают выходить из квартиры.

— Как вы думаете, ваша жизнь теперь изменится?

— Я должна оставаться дома после 22 лет учебы. Более того, поскольку я одинока и сама управляю своими расходами на жизнь, я больше не могу иметь доход и обеспечивать себя.

— Означает ли это, что, если бы у вас была возможность, вы бы покинули Афганистан?

— Я должна покинуть Афганистан, чтобы спасти свою жизнь. Я ранее работала с афганским правительством, и талибы уже угрожали мне смертью. Они убьют меня.

— «Талибан»​ уверяет международное сообщество, что они изменились. Вы думаете, что это правда, и можно ли им верить?

— Талибан — идеологическая группа, и идеологические группы не меняются.

— Испытывали ли вы или ваши знакомые женщины агрессивные действия со стороны боевиков «Талибана»?

— Да, вчера в Кабуле были избиты за то, что они не носили хиджаб.

Ton Koene/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Нет ощущения, что тут живут женщины»

Основательница и председатель Британского общества афганских женщин Заргуна Расса, которая также является журналистом-фрилансером, сейчас живёт в Лондоне. Она родилась в Кандагаре — втором крупнейшем городе Афганистана — и жила в стране вплоть до 1994 года, когда вместе с семьёй получила убежище в Великобритании. Начиная с 2004 года она регулярно посещала Афганистан с гуманитарными и другими рабочими целями.

Семья Заргуны сейчас находится в Афганистане. Она рассказала NEWS.ru, что сейчас город пустует и едва ли тут удастся встретить на улице хоть одну женщину.

— Недавно The Guardian опубликовала письмо афганской студентки — в нём девушка описывает страшные вещи. Это в корне разнится с заявлениями талибов, которые обещают соблюдать права женщин. Вы им верите? Какова дальнейшая судьба женского населения страны?

— Моя сестра сейчас находится в Афганистане с детьми, мы разговаривали с ними. Племянница училась в университете в Кандагаре, ей 22 года. Когда Кандагар взяли [талибы] — она приехала одна в Кабул, звонила и плакала, говорила «помогите». Больше ничего не говорила, только «помогите». Представляете, вот в Кабуле 20 лет назад, два года назад, год назад или даже неделю назад — если бы вы посмотрели — знаете, сколько людей в городе было? Прямо в центре Кабула?

— Много, верно?

— Да. А сейчас пустой город, пустые улицы. В центре, и сегодня особенно, во время национального праздника (День независимости Афганистана. — NEWS.ru ). Посмотрите, и нет ощущения, что тут живут женщины. Вы увидите только несколько мужчин. Мы не верим [талибам]. Талибы хотят, чтобы их признали как государство, но знают, что сейчас есть Интернет — такого 20 лет назад не было, чтобы все видели всё и везде.

Некоторые женщины, мои друзья, те, которые работали как представители в государстве, или министры, или в негосударственных организациях — никто не хочет ничего говорить, особенно в Афганистане, потому что они боятся даже разговаривать

— Не только женщины, но и мужчины ничего не говорят. Они боятся, что их будут отслеживать и это будет угрожать их жизни в дальнейшем?

— Конечно-конечно, я вот даже сейчас говорю и везде: и из Индии, и из Испании писали. Я говорю и буду говорить. Что делать? У меня тоже есть семья там — сестра с детьми, но кто-то должен что-то говорить. Я знаю, что это страшно, знаю, что они знают, что везде есть социальные сети, и талибы будут смотреть — у меня уже есть статья на The Times of India — онлайн и в печатном виде. Это просто по-человечески.

Все женщины сейчас сидят дома. Талибы везде заявляют, что «никто вас не будет трогать», сказали, что «образование и медицина» (женщины, занятые в сферах образования и здравоохранения. — NEWS.ru ) могут продолжать работать. Разговоры продолжаются, но никого нет сейчас в государственных офисах — все они пустые. Даже мужчины не хотят идти на работу.

— Сталкивались ли вы или кто-то из ваших близких и знакомых с насилием со стороны боевиков?

— В моей семье такого не было, слава богу, но мы слышали такое, особенно в провинциях, с которых они [талибы] начинали. Слышали, но точно не знаем.

Заргуна Расса Из личного архива

— Правда ли, что боевики начали брать в сексуально рабство девочек, начиная с 12 лет?

— Слышали, что так говорят. Им говорили: «Идите в Афганистан, давайте, там женщины и девушки ждут, можете их взять себе».

Реальная картина ситуации в стране, кажется, далека от той, которую пытаются изображать талибы. Почти половина населения выброшена с рынка труда, счета и активы в Центральном банке Афганистана заморожены, а со стороны США вообще отсутствует какое-либо финансирование. С каждым днём становится всё более очевидным, что положение женщин в стране не улучшается, а наоборот — явно становится хуже, нежели почти 20 лет назад, ведь теперь радикалы стали действовать хитрее, помня, что внешний мир может наблюдать за их действиями при помощи Глобальной сети.