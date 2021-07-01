Украине предрекли голод из-за закона о земле

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Украинский военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что оружейный экспорт страны обвалился в том числе из-за «злонамеренных» действий Москвы. Проблемы у Украины с продажей вооружений начались в 2014 году, отметил он в эфире канала UkrLife.

Потеряли многие рынки, уменьшились объёмы, — подчеркнул Бадрак. Он добавил, что при большой конкуренции на рынке оружия преграды для Украины якобы специально создаёт Россия. Например, если начинаются переговоры украинских оружейников...