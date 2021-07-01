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Украине предрекли голод из-за закона о земле

06:53, 02 июля 2021
Фото: Pavlo Pakhomenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что открытие рынка земли грозит Украине потерей контроля над экспортом аграрной продукции. В эфире телеканала «Первый независимый» он предположил, что такое развитие событий может закончиться в стране голодом.

Суслов отметил, что после передачи сельскохозяйственных земель иностранным собственникам доля аграрной продукции в украинском экспорте увеличится.

Но другое дело, что государство утратит во многом контроль над политикой в этой сфере, — пояснил экс-министр.

Он добавил, что мощные иностранные государства станут более активно вмешиваться в определение аграрной политики Украины.

То есть может создаться такая ситуация, что самим нечего будет кушать, но экспорт мы остановить не сможем, если в этом будут заинтересованы транснациональные корпорации, — подчеркнул Суслов.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна за последние 20 лет потеряла пять миллионов гектаров в результате незаконного присвоения земли. В стране действовал мораторий на продажу земли. Тем не менее, по мнению украинского лидера, за это время образовался устойчивый теневой рынок по покупке земель.

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