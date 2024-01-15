Хуситы взяли ответственность за атаку на американское судно «Ансар Аллах» взяло ответственность за атаку на судно США в Аденском заливе

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» взяло на себя ответственность за атаку на судно США в Аденском заливе, соответствующее заявление в эфире телеканала Al Masirah сделал военный представитель движения Яхья Сариа. Он подчеркнул, что хуситы считают законными целями американские и британские военные корабли, использовавшиеся для ударов по территории Йемена.

Военно-морские силы Йемена провели операцию против американского судна в Аденском заливе с применением ряда противокорабельных ракет, — сказал Сариа.

Он пообещал, что хуситы «продолжат проводить операции по предотвращению израильского судоходства в водах Красного и Аравийского морей».

В понедельник, 15 января, Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о том, что хуситы поразили ракетой американский сухогруз Gibraltar Eagle, шедший под флагом Маршалловых Островов. По информации военных, судно не получило серьезных повреждений, экипаж также не пострадал.

Кроме того, американский эсминец Laboon сбил противокорабельную баллистическую ракету, запущенную с контролируемой хуситами территории Йемена. О пострадавших и каком-либо ущербе информации не поступало.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли массированный ракетный удар по Йемену. Как заявил американский президент Джо Байден, эти атаки по объектам движения «Ансар Аллах» стали ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности. По словам командующего ВВС США Алекса Гриневича, удалось поразить более 60 целей, среди них командные пункты, радиолокаторы систем ПВО и производственные объекты. Огонь вел экипаж атомной подлодки USS Florida с применением крылатых ракет Tomahawk.