Huawei попросит у Джонсона разрешение на строительство 5G в Британии

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Китайская компания Huawei запросила встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, чтобы попытаться договориться об отсрочке вероятного отстранения от строительства сети 5G в стране.

Компания планирует договориться об отсрочке до выборов 2025 года в надежде, что новый кабмин отметит это решение, сообщает газета Sunday Times.

Взамен Huawei пообещает обеспечивать в Великобритании техническую поддержку своего оборудования, которое используется в сетях 2G, 3G и 4G.

Правительство подготовит решение о работе компании на территории страны до 22 июля.

Ранее власти Соединённых Штатов считают китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности. По мнению главы Федеральной комиссии США по коммуникациям, обе компании напрямую связаны с Коммунистической партией и военными КНР. Кроме того, в соответствии с китайскими законами, корпорации обязаны сотрудничать с разведывательными службами страны и предоставлять информацию по их запросам.

24 июня госсекретарь США Майк Помпео выступил с «предупреждением» об опасности использования технологий китайской компании Huawei. По его словам, опасность деятельности Huawei осознают «граждане всего мира», через технологии компании данные граждан могут попасть в Китай.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Американская сторона обвинила компанию в установке бэкдоров в телекоммуникационных сетях по всему миру. Они якобы позволяют китайской компании получить доступ к данным пользователей мобильных операторов.

Как писал NEWS.ru, стало известно, что британское правительство через шесть месяцев начнёт отказываться от участия Huawei в создании сетей 5G в стране.