«Хорошо слышны выстрелы»: жительница Донецка рассказала о ситуации в городе

В Донецке отмечается небольшое обострение обстановки, на окраинах города слышны выстрелы, но они не умолкали последние восемь лет, сообщила в разговоре с NEWS.ru жительница Донецка Александра. По её словам, в центре города сейчас относительно спокойно. Девушка рассказала, что большинство жителей не хотят эвакуироваться. Она также решила оставаться в Донецке.

Я живу в центре города, мне очень хорошо слышны выстрелы, но я верю, что сейчас очень много провокаций и до капитального обстрела всего Донецка не дойдёт. Людям, которые живут в отдалённых и опасных районах, действительно безопаснее будет уехать сейчас. Но в целом жители Донецка хотят быть дома, у многих работа, пожилые и больные родители, маленькие дети и мужья, которых сейчас не выпустят, а жёны их не бросят, — сказала Александра.

Она отметила, что в центре города обстановка пока относительно спокойная. Сама девушка не планирует уезжать из Донецка, в котором живёт её семья и молодой человек.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий.

21 февраля Пушилин и Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

По предварительным данным, к 22 февраля российскую границу пересекли более 80 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР, большинство из них — женщины и дети. Половина эвакуированных остановилась в Ростовской области.

О готовности принять беженцев заявили представители 43 российских регионов. Для эвакуированных уже подготовлено порядка 400 пунктов временного размещения (ПВР) вместимостью 42 тысячи человек. Предполагается, что общее число беженцев может составить от 500 до 700 тысяч человек.