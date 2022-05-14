Hill: Запад ошибочно проигнорировал Мюнхенскую речь Путина

Владимир Путин / Фото Дмитрий Астахов/ТАСС

На Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году президент России Владимир Путин выступил с гневной тирадой против США в качестве «единственного полюса силы» и против расширения НАТО, однако западные страны проигнорировали выступление российского лидера, пишет обозреватель Харлан Ульман в статье для газеты The Hill. По его мнению, это было ошибкой.

Участники были шокированы интенсивностью нападок Путина, но в целом они отмахнулись от них. Это было ошибкой. Было ясно, что Путин считал, что США и НАТО проявляют к нему неуважение и маргинализируют его, что усиливало его растущее негодование по поводу покровительственного отношения, которое, по его мнению, получала Россия, — говорится в материале.

10 февраля 2007 года президент России Владимир Путин принял участие в Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Его выступление на форуме назвали поворотным моментом в российской внешней политике. В своей Мюнхенской речи Путин открыто изложил позицию Москвы по таким ключевым проблемам, как расширение НАТО, многополярность мира и реформа ООН.

Экс-сотрудник администрации президента РФ, принимавший участие в работе над выступлениями российского лидера, заявил в беседе с NEWS.ru, что Путин лично сформулировал основной посыл, доводы и аргументы, высказанные в лицо Западу.