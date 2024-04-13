«Хезболла» атаковала армейскую базу Израиля «Хезболла» заявила об атаке дронов на израильскую базу в Рамот-Нафтали

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Военизированная шиитская организация «Хезболла» в официальном Telegram-канале сообщила о запуске беспилотных летательных аппаратов в сторону израильской армейской базы в городе Рамот-Нафтали. Она расположена в четырех километрах от границы с Ливаном.

Эта операция была проведена в ответ на нападения вражеских сил на ливанские селения и дома мирных граждан, — сказано в заявлении организации.

Также стало известно, что шииты обстреляли из артиллерийских орудий позиции израильских войск на высотах Карантина. По некоторым данным, среди израильских военных есть потери.

Издание Al Jazeera подтверждает, что по северу Израиля «Хезболла» выпустила более 50 ракет и несколько десятков БПЛА. Telegram-канал Israel Today также привел эту информацию и сообщил, что более 50 ракет было выпущено за 20 минут. Арабская информационная сеть Al Mayadeen со ссылкой на израильские СМИ проинформировала, что полеты самолетов над территорией Палестины полностью прекращены.

Ранее СМИ писали, что Иран может скорректировать планы по нанесению мощного ответного удара по Израилю, чтобы избежать включения в конфликт США. Отмечалось, что атака должна стать сигналом, а не спровоцировать региональную войну.