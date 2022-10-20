«Хаос»: британские обложки вышли с одним словом после отставки главы МВД Британские издания назвали «хаосом» политику Трасс после ухода министра МВД

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Суэлла Браверман

Британские издания вышли с практически одинаковыми названиями на обложках после того, как правительство Лиз Трасс покинула министр МВД Суэлла Браверман. Сама Трасс все еще цепляется за пост, иронизируют издания. Фото обложек ведущих таблоидов опубликовал Telegram-канал «Пул № 3».

Практически на всех первых полосах британских газета фигурирует слово «Хаос». Именно так оценивают политику нового премьера соотечественники. Жесткой критике за экономический провал Трасс подвергли и члены парламента, большая часть из которых написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой провести вотум недоверия лидеру партии Лиз Трасс.

Премьера высмеивают и простые британцы.

Мой сын пережил четырёх министров финансов, трёх министров внутренних дел, двух премьер-министров и двух монархов. А ему всего 4 месяца, — пишет в соцсетях один из пользователей.

Ранее газета Daily Star начала принимать от читателей ставки, кто дольше продержится — Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании или кочан салата, который купили в ближайшем супермаркете. На YouTube-канале издания появилась прямая трансляция того, как гниет салат-латук на фоне фотографии оплошавшего политика. Подпись к видео гласит: «Будет ли Лиз Трасс по-прежнему премьер-министром, когда истечет срок годности салата латук?»

Некоторые пользователи высмеяли и кабинет нового премьера: один из них рассказал в соцсетях, что у него в холодильнике есть сыр, который пролежал дольше, чем продержался на своем посту уже бывший глава Минфина Квази Квартенг.