Хакеры установили личность издевавшегося над пленными украинского хирурга Хакеры RaHDit установили личность издевавшегося над военнопленными украинского хирург

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Хакерская группа RaHDit раскрыла личность украинского хирурга, который издевался над военнопленными, сообщает RT. Согласно информации от киберпреступников, им оказался 37-летний Андрей Дмитришин, родом из села Дзвиняч Ивано-Франковской области Украины.

Ранее Дмитришин принимал участие в украинской анти-террористической операции (АТО) в Донбассе.

На видео, где он хвастается тем, что удаляет органы у российских военнопленных без наркоза, он представляется как «Владимир Васильевич».

Ранее вернувшийся из украинского плена доброволец из Донецка Алексей заявил, что его пытали по несколько дней подряд. По его словам, пришлось пройти через излюбленный метод секретных тюрем ЦРУ — пытку водой. По его словам, украинские военные сильнее всего издевались над бойцами из регионов РФ.

Организация Объединенных Наций (ООН) выразила глубокую обеспокоенность суммарными казнями военнопленных, которые были совершены, по данным правозащитников, российскими и украинскими войсками на поле боя. В организации подчеркнули, что документально зарегистрирована насильственная смерть 40 бойцов РФ и Украины суммарно. Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что были зафиксированы убийства «до 25 российских военнопленных» Вооруженными силами Украины. Она также рассказала о «суммарной казни 15 украинских военнопленных».