Хакеры усилили атаки на ВОЗ после начала пандемии

https://static.news.ru/photo/0ee7207a-367f-11ea-beaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на неё увеличилось число кибератак. Рост интереса хакеров возник после начала пандемии коронавируса.

Число атак выросло в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передаёт ТАСС. Кроме того, участились рассылки электронных писем от имени ВОЗ с призывами жертвовать деньги якобы на борьбу с COVID-19.

Также примерно 450 адресов электронной почты и паролей организации утекли в Сеть. Базы данных не пострадали, однако внутренняя сеть получила большой ущерб.

Как ранее писал NEWS.ru, глава московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что на приложение по оформлению цифровых пропусков за первые часы работы было совершено несколько хакерских атак.