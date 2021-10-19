Хакер взломал сайт Трампа

Хакер RootAyyildiz взломал один из разделов сайта бывшего президента США Дональда Трампа и опубликовал там текст одной из сур Корана и видео с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По предварительным данным, взломщик действовал из Турции. Об этом сообщает VICE.

Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха и которых он заставил забыть самих себя. Они являются нечестивцами, — подобный текст хакер разместил на платформе бывшего главы Белого дома.

Отмечается, что один из разделов сайта Трампа уже три месяца находится под контролем взломщика. Представители экс-президента США пока не прокомментировали эту информацию.

Ранее сообщалось, что хакеры, использовавшие уязвимости в программном обеспечении компаний SolarWinds и Microsoft, получили доступ к данным о расследовании контрразведки США и американской санкционной политике в отношении России. При этом американские власти возложили ответственность за взломы на российских хакеров.