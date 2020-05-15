Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар отказывается выплачивать жалованье бойцам частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом пишут арабские СМИ со ссылкой на источники в силах самопровозглашённого фельдмаршала. По этим данным, разногласия между Хафтаром и наёмниками, которых на Западе принято считать инструментом российской политики, дали о себе знать ещё в начале этого года, когда согласованное РФ и Турцией перемирие было отвергнуто.
Данные о том, что между военачальником и «солдатами удачи» есть спор,
Признаки существенных разногласий, если верить этим данным, появились в начале этого года, когда Хафтар отказался от соблюдения согласованных РФ и Турцией договорённостей о прекращении огня в Ливии. В середине января военачальник прибыл в Москву вместе с Сараджем для переговоров о дальнейшей судьбе боевых действий. Мероприятие проходило при наблюдении российских и турецких дипломатов и военных. Однако понимания достигнуто не было: Хафтар покинул столицу, высказав полное пренебрежение усилиям российской дипломатии. Источники Arabic Post утверждают, что после этого группа Вагнера отозвала около 500 бойцов из активной зоны конфликта. Более того, командиры ЧВК попытались в качестве альтернативы привлечь непрофессиональных бойцов из Сирии, Белоруссии и Сербии — чтобы сбавить градус обвинений против России. Однако, в результате, эти люди оказалась крайне неэффективны в последних столкновениях с силами ПНС, которые обладают широкой турецкой поддержкой.
Первыми о споре между ЧВК Вагнера и Хафтаром
Не исключено, что в случае разрастания предполагаемого спора Хафтар может потерять гораздо больше своих стратегических позиций. Как показало последнее наступление сил ПНС, военачальник находится в крайне уязвимом положении.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен