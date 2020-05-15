Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар отказывается выплачивать жалованье бойцам частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом пишут арабские СМИ со ссылкой на источники в силах самопровозглашённого фельдмаршала. По этим данным, разногласия между Хафтаром и наёмниками, которых на Западе принято считать инструментом российской политики, дали о себе знать ещё в начале этого года, когда согласованное РФ и Турцией перемирие было отвергнуто.

Данные о том, что между военачальником и «солдатами удачи» есть спор, подтвердили источники Arabic Post. По их словам, Хафтар задолжал ЧВК Вагнера свыше $150 млн с конца прошлого года. Причина задержки заключается не в нехватке средств, а в невыполнении условий контракта, подписанного группой и командованием ЛНА. Хафтар недоволен тем, что наёмники свернули своё непосредственное участие в боевых действиях. Сейчас, по этим данным, ЧВК Вагнера ограничивается предоставлением технической поддержки, ремонтом военных транспортных средств, артиллерийской поддержкой и консультациями по методам радиоэлектронного противодействия. Источники Arabic Post утверждают, что между группой и полевыми командирами регулярно возникают споры, особенно после недавних успехов «на земле» сил международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем.

Признаки существенных разногласий, если верить этим данным, появились в начале этого года, когда Хафтар отказался от соблюдения согласованных РФ и Турцией договорённостей о прекращении огня в Ливии. В середине января военачальник прибыл в Москву вместе с Сараджем для переговоров о дальнейшей судьбе боевых действий. Мероприятие проходило при наблюдении российских и турецких дипломатов и военных. Однако понимания достигнуто не было: Хафтар покинул столицу, высказав полное пренебрежение усилиям российской дипломатии. Источники Arabic Post утверждают, что после этого группа Вагнера отозвала около 500 бойцов из активной зоны конфликта. Более того, командиры ЧВК попытались в качестве альтернативы привлечь непрофессиональных бойцов из Сирии, Белоруссии и Сербии — чтобы сбавить градус обвинений против России. Однако, в результате, эти люди оказалась крайне неэффективны в последних столкновениях с силами ПНС, которые обладают широкой турецкой поддержкой.

Первыми о споре между ЧВК Вагнера и Хафтаром рассказали международные эксперты в докладе комитету ООН, который следит за соблюдением оружейного эмбарго. Они сообщили, что численность переброшенных в бывшую Джамахирию российских «солдат удачи» может превышать одну тысячу человек. Транзит был осуществлён, как утверждают ооновские эксперты, в период с августа 2018 по август 2019 года. В их докладе говорится, что сотрудники ЧВК Вагнера оказывают ЛНА техническую помощь в ремонте техники, выполняют функции артиллерийских офицеров и авиадиспетчеров передового эшелона, а также дают рекомендации по методам радиоэлектронного противодействия. Несмотря на то, что в исследовании, детали которого обнародовали международные агентства, говорится о неких противоречиях между наёмниками и Хафтаром, их суть подробно не раскрывается. Сам доклад опирается исключительно на данные открытых источников, верифицировать которые, как утверждают сами эксперты, им не удалось самостоятельно.

Не исключено, что в случае разрастания предполагаемого спора Хафтар может потерять гораздо больше своих стратегических позиций. Как показало последнее наступление сил ПНС, военачальник находится в крайне уязвимом положении.