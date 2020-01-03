https://static.news.ru/photo/05a4d67a-2e81-11ea-8a93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/dpa/Global Look Press

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил в стране всеобщую мобилизацию. По его словам она необходима, чтобы противостоять вторжению иностранных войск.

Маршал записал видеообращение к гражданам страны.

Сегодня мы объявляем джихад и всеобщую мобилизацию. Оружие будет предоставлено и мужчинам, и женщинам, военным и гражданским лицам, — цитирует Хафтара РИА Новости.

Обратиться к нации его заставило решение Турции об отправке своей армии в Ливию. Так в Анкаре отреагировали на обращение правительства национального согласия Ливии, которое заседает в Триполи и обеспокоено наступлением на ливийскую столицу армии Хафтара.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 3 января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал законопроект, разрешающий республике отправить военных специалистов в Ливию. Таким образом, со стороны Анкары документ окончательно ратифицирован. Отправку войск 2 января одобрил турецкий парламент.