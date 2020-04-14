Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар направил своих военнослужащих в Сирию для обучения управлению вертолётами Ми-25, сообщает арабская пресса. Такой шаг стал возможен благодаря восстановлению отношений между восточноливийским правительством и официальным Дамаском. Интрига заключается в том, что самоназванный фельдмаршал хотел бы нарастить авиапарк Ми-25, но, судя по всему, избегая помощи России.

О том, что группа ливийских пилотов недавно прибыла в Дамаск для прохождения соответствующего учебного курса, сообщило сирийское оппозиционное издание Zaman Al-Wasl. По его информации, ещё до падения режима Муаммара Каддафи в Ливии находилось 12 вертолётов Ми-25, однако в ходе вооружённого конфликта примерно половина из них была уничтожена. В руках Хафтара в настоящее время есть только четыре вертолёта Ми-25. Командование ЛНА планирует увеличить их число. Такая активизация, как отмечает Zaman Al-Wasl, не случайна: власти восточной Ливии рассчитывают, что Триполи, который находится под контролем Правительства национального согласия (ПНС) всё-таки будет взят, несмотря на то что наступательная операция затянулась и продолжается уже больше года. Не исключено, что подобная уверенность у Хафтара появилась из-за контактов с аравийскими спонсорами.

Источники Zaman Al-Wasl предполагают, что подготовка будет проходить на сирийской авиабазе аль-Думайр. Ситуация не кажется удивительной: оппозиционные СМИ ранее сообщали, что некоторые сирийцы, воевавшие на стороне Дамаска, были направлены в Ливию для того, чтобы компенсировать силам Хафтара человеческие потери.

Подготовка ливийцев в Сирии стала возможна благодаря произошедшему в этом году восстановлению дипломатических связей между Дамаском и Тобруком. Контакты между сторонами были разорваны почти восемь лет назад на фоне событий так называемой «арабской весны». Власти восточной Ливии открыли своё дипломатическое представительство в Дамаске 3 марта. Причём, похоже, что ни восточно-ливийское правительство, ни баасистские лидеры не скрывают, что реставрируют свои связи для того, чтобы противостоять Турции, которая ведёт военную кампанию и в Сирии, и в Ливии. Полтора месяца назад президент Башар Асад лично принял делегацию ливийцев, в состав которой вошли вице-премьер Абдель Рахман аль-Ахириш и министр иностранных дел и международного сотрудничества Абдель Хади аль-Хувейдж. В ходе беседы они сошлись на том, что события в двух странах — эхо пагубной турецкой политики, которая, по их мнению, направлена на достижение личных интересов президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Интересно, что увеличить число Ми-25 Хафтар намеревается за счёт третьих стран, а не России, следует из сообщения Zaman Al-Wasl. Впрочем, кто именно может помочь в этом командующему ЛНА, непонятно. Не исключено, что делом займётся Белоруссия, которая активно работает со странами Ближнего Востока и Северной Африки в сфере военно-технического сотрудничества. Примеры такого взаимодействия — это и модернизация сирийских комплексов ПВО, которая была проведена по соглашению от 1998 года, и поставка Дамаску 33-х истребителей МиГ-23МЛД и т. п.

Интересно, что Минск уже был уличён в поставках вооружений обеим сторонам конфликта в Ливии, где, как известно, действует оружейное эмбарго, введённое ООН. По некоторым данным, продажа военной техники Хафтару велась через подставные сербские фирмы с использованием белорусских и молдавских самолётов. Однако после того, как известный сербский предприниматель Слободан Тезич, который торговал оружием, попал в чёрный список ООН в связи с нарушением ливийского эмбарго, белорусская сторона продолжила поставки вооружений ЛНА уже при помощи Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). С 2017 года работа Минска в отношении Ливии изменила направление, и образцы вооружения и военной техники стали поставляться силам ПНС. Причём с мнением российских производителей тогда никто, понятное дело, не считался.

Да и теперь, будет ли подключена Белоруссия к поставкам Ми-25 Хафтару, зависит только от воли аравийских спонсоров ЛНА.