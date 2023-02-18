Грузовики с символом Z заметили на пророссийских митингах в Сиднее В Сиднее на митинг в поддержку России пришли 1,5 тысячи человек

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В Сиднее порядка 1500 человек пришли на митинг в поддержку России и спецоперации. На нем присутствуют как граждане Австралии, так и коренные жители, сообщает Telegram-канал Storm Daily. Люди собрались у здания генконсульства РФ, рядом с которым остановились машины с триколором и литерами Z на бортах.

Участники акции размахивали российскими флагами, а также установили на трибуне портрет российского лидера Владимира Путина.

К демонстрации также присоединились байкеры из Сербии, которые ранее подняли российские флаги у стадиона в Мельбурне во время открытого чемпионата по теннису. На митинге в поддержку РФ также присутствовали кандидаты на предстоящих в марте выборах в парламент штата Новый Южный Уэльс Рикардо Бози и Дэвид Грэм.

Ранее результаты опроса, проведенного Институтом Гэллапа, показали, что 41% граждан США, голосующих за республиканцев, выступают за передачу России части украинских территорий, если это поможет завершить конфликт. 47% поддерживающих Республиканскую партию американцев считают, что Вашингтон делает слишком много для Киева и должен прекратить финансирование украинской армии.

В Италии ранее отменили концерты российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева, высказавшегося в поддержку Путина. Музыкант должен был выступить на фестивале Pianistico. Организаторы отменили его выступления после писем мэров Брешиа и Бергамо, написанных по просьбе посла Украины в Италии Ярослава Мельника.