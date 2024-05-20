Гросси высказался об использовании Украиной ядерных материалов Гросси: Украина не использовала ядерные материалы не по назначению

Фото: Fabio Frustaci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зафиксировало фактов использования Украиной ядерных материалов не по назначению, заявил глава организации Рафаэль Гросси на Международной конференции по ядерной безопасности (ICONS-2024). По его словам, это показало расследование, проведенное агентством после появления обвинений.

Мы установили, что фактов использования ядерных материалов не по назначению не было, тем самым развеяв туман войны и разрядив напряженную обстановку, — сказал Гросси.

Накануне Гроссии заявил, что МАГАТЭ раскроет виновников обстрелов Запорожской атомной электростанции, когда получит возможность независимо подтвердить эту информацию. По его словам, назвать ответственных за атаки сложно, поскольку беспилотники могут быть запущены с любого направления.

В марте Рафаэль Гросси в официальном выступлении на тему атаки на объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС не смог назвать виновную в ударе сторону. По его мнению, боевые действия рядом с атомным объектом сегодня стали повседневной реальностью.

Постпред РФ Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН тем временем призвал представителей МАГАТЭ указать на источник обстрелов по Запорожской АЭС, чтобы не допустить в будущем ядерной угрозы. По его словам, организации следует прекратить заниматься «словесной эквилибристикой».