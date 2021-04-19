Грета Тунберг поможет справедливо распределить вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/00d9f01e-a12e-11eb-ab2e-96000091f725_660.jpg Грета Тунберг Фото: Dogwoof Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экологическая активистка Грета Тунберг планирует пожертвовать €100 тысяч (около $120 тысяч) в качестве поддержки программы COVAX, которая должна обеспечить справедливое распределение вакцин от коронавируса, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Активистка переведёт деньги из Фонда Греты Тунберг в Фонд ВОЗ, передаёт РИА Новости.

Международное сообщество должно сделать больше для того, чтобы справиться с трагедией, которая заключается в несправедливости в распределении вакцин. В нашем распоряжении имеются средства для исправления огромного дисбаланса, который существует сегодня во всём мире в борьбе с COVID-19, — заявила экоактивистка.

Она сравнила ситуацию с коронавирусом с климатическим кризисом. По её словам, в обоих случаях нужно помочь тем, кто наиболее уязвим. Так она объяснила, почему поддерживает ВОЗ, Глобальный альянс вакцин и других участников COVAX.

Тунберг считает, что именно COVAX предлагает самый лучший путь по созданию справедливого распределения препарата и завершения пандемии.

Накануне гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сообщил, что проблема расширения производства вакцин против нового коронавируса и их справедливого распределения остаётся главным препятствием на пути к прекращению острой стадии пандемии COVID-19. Он добавил, что прививочная кампания началась в 190 странах мира, 86 из них получили препарат с помощью международного механизма COVAX.