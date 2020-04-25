Датское правительство столкнулось с внезапным вызовом. Повод, казалось бы, вполне безобидный: США решили предоставить Гренландии финансовую помощь в условиях пандемии коронавируса. Однако, памятуя о прошлогодних планах американского президента Дональда Трампа выкупить полуавтономный остров, в Копенгагене опасаются, что Вашингтон всерьёз намерен провернуть подобную операцию.

Ещё летом прошлого года издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило о том, что американские власти желают выкупить Гренландию у Дании и готовы заплатить за это $600 млн. Однако в Копенгагене от предложения отказались, мотивировав это тем, что данный вопрос должен решаться гренландскими властями. Последние также не пожелали переходить в состав США.

Однако в условиях пандемии история получила продолжение. Вашингтон заявил о готовности предоставить острову экономическую поддержку в общей сложности на $12,1 млн. И правительство Гренландии согласно её принять.

В Копенгагене эти новости встретили настороженно: многие посчитали, что американцы пытаются при помощи «мягкой силы» всё-таки приобрести остров. Заинтересованность в Гренландии легко объяснима: регион богат полезными ископаемыми, в частности, минералами, и предоставляет 10% от мировых запасов пресной воды.

Прошлым летом Трамп неожиданно отменил запланированный государственный визит в Данию после того, как сообщения о возможной покупке Гренландии спровоцировали датского премьер-министра Метте Фредериксена на заявления о том, что это «абсурдная дискуссия».

Теперь же США, вероятно, пытаются использовать не столь прямолинейные, как ранее, методы. Посол Штатов в Дании Карла Сэндс 20 апреля опубликовала заявление, в котором приветствовала важность Арктического региона и предложила «существенный пакет финансовых средств для экономической поддержки Гренландии» в условиях пандемии коронавируса.

Большая часть помощи будет предоставляться в виде консультативных услуг с американской стороны, говорится в заявлении правительства острова, опубликованном 24 апреля. Многие представители датского политического истеблишмента — как поддерживающие власть, так и настроенные оппозиционно — выступили против американского содействия. Сорен Эсперсен из крайне правой «Народной партии Дании», в частности, счёл участие США оскорбительным: по его мнению, предложенная Вашингтоном сделка скорее подошла бы «для развивающихся стран».

Пресс-секретарь Гренландии от Социалистической народной партии Карстен Хонге, в свою очередь, назвал американский план «крайне провокационным» и посчитал его попыткой внести раздор в отношения между Данией и островом. Консервативный датский депутат Расмус Ярлов также обвинил Соединённые Штаты в «явном подрыве» связей между двумя территориями.

Christof Mattes, imago-images.de/Global Look Press

Однако на высшем уровне позиция иная: министр иностранных дел Дании Джеппе Кофод заявил 23 апреля: Дания хочет, чтобы Гренландия имела взаимовыгодные отношения с Соединёнными Штатами. Комментировать голоса протестующих против американского участия он отказался.

Реакция в среде гренландских законодателей пока смешанная. Некоторые опасаются, что нынешняя помощь, предлагаемая США, обернётся крупными долгами для острова. Но многие считают, что в условиях сложной ситуации в континентальной Европе любая помощь будет кстати.

Эта хорошая новость (о предложении США. — NEWS.ru) подтверждает, что наша работа по построению конструктивных отношений с Соединёнными Штатами плодотворна, — заявил, в частности, премьер-министр Гренландии Ким Килсен.

Пока действительно тяжело судить об истинных намерениях Вашингтона. С одной стороны, Трамп и так сталкивается с серьёзными вызовами на родине, ещё и в преддверии осенних президентских выборов, и идея-фикс по поводу «покупки» Гренландии сейчас должна занимать его в наименьшей степени. С другой, американский президент, рассчитывающий на второй срок, вполне может играть, как говорится, вдолгую, то есть подготовить себе плацдарм для внешнеполитических достижений в будущем.