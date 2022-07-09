Греческое телевидение по ошибке обвинило Кодзиму в убийстве Абэ Греческое телевидение по ошибке обвинило в убийстве японского экс-премьера известного гейм-дизайнера Кодзиму

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Хидэо Кодзима

В одном из репортажей греческого телеканала Ant 1 об убийстве экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ показали не настоящего убийцу, а известного гейм-дизайнера Хидэо Кодзиму. Мужчину продемонстрировали в советской шапке-ушанке и с портретом Че Гевары на футболке.

Дело в том, что его внешность действительно немного схожа с настоящим преступником — Тэцуи Ямагами. Кодзима был директором Konami, эта компания собирает ведущих разработчиков и издателей видеоигр, кроме того, он создавал знаменитую серию Metal Gear.

По некоторым данным, фейк в интернет случайно запустил французский политик Дэмиен Рье, который ошибочно обвинил Кодзиму в нападении. В комментариях сразу же стали писать об ошибке, и француз, признав оплошность, сразу же удалил свой пост. Однако фейк к тому моменту уже успел распространиться в социальных сетях. Он стал тиражироваться в том числе в Telegram-каналах и даже некоторых серьезных СМИ. Пока сам Кодзима оставляет всю эту ситуацию без комментариев.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого было совершено покушение во время его выступления в городе Нара, умер от полученных ранений в больнице Медицинского университета Нары. 67-летний политик скончался, не приходя в сознание. Злоумышленник выстрелил ему дважды в спину. Абэ получил огнестрельное ранение в шею справа, также кровотечение было зафиксировано в области груди слева.