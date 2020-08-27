Греческий парламент ратифицировал соглашение о морских зонах с Египтом

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Парламент Греции 27 августа проголосовал за ратификацию соглашения с Египтом, оговаривающего разграничение морских зон.

Трансляцию поимённого голосования и объявления результатов вёл телеканал Vouli TV. Представитель президиума констатировал, что ратификацию поддержало большинство депутатов.

Глава МИД Греции Никос Дендиас подписал соглашение о морских зонах с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри 6 августа. Египетский парламент уже ратифицировал документ.

Как передавал NEWS.ru, судя по карте, которая появилась в греческих СМИ, исключительные экономические зоны, которые определены соглашением между Грецией и Египтом от 6 августа, пересекаются с зонами, которые провозглашались своими Турцией и базирующимся в Триполи Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в ноябрьском меморандуме 2019 года.

Турция не признаёт соглашение между Грецией и Египтом, а Греция — меморандум между Турцией и ПНС Ливии.